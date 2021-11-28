Футболисты БАТЭ завоевали серебро чемпионата Беларуси, бронза у минского "Динамо"

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ стали серебряными призерами чемпионата Беларуси, минское "Динамо" завоевало бронзу, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня БАТЭ на поле "Борисов-Арены" разгромил гостей из "Витебска" со счетом 4:0. Минское "Динамо", которое могло обойти борисовчан, сыграло вничью в Мозыре с местной "Славией" - 0:0.
Чемпионы страны футболисты "Шахтера" уступили в Солигорске "Гомелю" со счетом 0:1. Лучший бомбардир гомельчан Андрей Соловей забил победный гол на 1-й минуте игры.
В Гродно местный "Неман" победил жодинское "Торпедо-БелАЗ" - 3:1.
Футболисты "Ислочи" в Молодечно крупно проиграли столичному "Энергетику-БГУ" - 0:4.
"Сморгонь" обыграла на своем поле "Минск" с минимальным преимуществом - 1:0.
В брестском дерби "Рух" переиграл "Динамо" с результатом 3:2.
Итоговое положение команд: "Шахтер" - 75 очков, БАТЭ - 65, "Динамо" (Минск) - 62, "Гомель" - 59, "Рух" - 58, "Динамо" (Брест) - 38, "Витебск" - 37, "Торпедо-БелАЗ" - 36, "Слуцк" - 35, "Ислочь" - 34, "Неман" - 34, "Минск" - 33, "Энергетик-БГУ" - 33, "Славия" - 32, "Сморгонь" - 21, "Спутник" - 7.
Лучшим бомбардиром 31-го чемпионата Беларуси стал гамбийский форвард "Шахтера" Дембо Дарбо, забивший 19 мячей.
В следующем сезоне высшую лигу пополнят две лучшие команды первой лиги - дзержинский "Арсенал" и бобруйская "Белшина", которые заменят "Сморгонь" и речицкий "Спутник". Минские "Крумкачы", занявшие 3-е место в первой лиге, сыграют в переходных матчах со "Славией" за право выступать в высшей лиге.-0-