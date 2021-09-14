Футболисты "Баварии" победили "Барселону" на старте Лиги чемпионов

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты мюнхенской "Баварии" победили в гостях "Барселону" со счетом 3:0 в центральном матче первого игрового дня группового этапа Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первый тайм встречи главных фаворитов группы Е в каталонской столице прошел с преимуществом гостей и на 34-й минуте Томас Мюллер вывел "Баварию" вперед. После перерыва гости также доминировали, а обновленная "Барса" пыталась использовать свой шанс в контратаках. На 56-й минуте игры лучший бомбадир "Баварии" Роберт Левандовски забил свой первый мяч, а еще через полчаса оформил голевой дубль, поставив последнюю точку. В другом матче этого квартета чемпионы Украины футболисты киевского "Динамо" сыграли вничью на своей арене с португальской "Бенфикой" из Лиссабона - 0:0. Белорусский форвард киевлян Илья Шкурин вышел на замену на 60-й минуте встречи.

В группе Н действующий победитель Лиги чемпионов лондонский "Челси" в британской столице со счетом 1:0 одолел российского чемпиона "Зенит" из Санкт-Петербурга, благодаря голу Ромелу Лукаку. Шведский "Мальме" проиграл у себя дома итальянскому "Ювентусу" из Турина - 0:3.

В первом матче предварительной группы F швейцарский "Янг Бойз" в Берне сенсационно победил английский "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:1. Во втором поединке этого квартета испанский "Вильярреал" сыграл вничью с итальянской "Аталантой" из Бергамо - 2:2.

В стартовом поединке группы G испанская "Севилья" у себя дома разошлась миром с австрийским "Зальцбургом" - 1:1. Французский "Лилль" и немецкий "Вольфсбург" также не выявили победителя - ничья 0:0.

В остальных группах чемпионской Лиги встречи первого тура пройдут завтра. Дебютант групповой стадии главного клубного турнира Старого Света чемпион Молдовы тираспольский "Шериф" в дебютном поединке в квартете D встретится на своей арене с вице-чемпионом Украины донецким "Шахтером". Мадридский "Реал" сыграет в гостях у миланского "Интера".

В квартете В первым соперником бельгийского "Брюгге" будет французский "Пари Сен-Жермен", состав которого недавно пополнил аргентинский форвард Лионель Мессии, перешедший из "Барселоны". Английский "Манчестер Сити" сыграет у себя дома с немецким "Лейпцигом".

В группе С португальский "Спортинг" встретится в Лиссабоне с нидерландским "Аяксом" из Амстердама, а в Стамбуле турецкий "Бешикташ" будет соперничать с немецкой "Боруссией" из Дортмунда.

Матчи группового этапа завершатся 8 декабря, после чего в четвертьфинал выйдут по две лучшие команды из каждого квартета, а клубы, занявшие третьи места, продолжат выступление в Лиге Европы. Плей-офф Лиги чемпионов стартует 15 февраля 2022 года, а решающий поединок этого сезона состоится 22 мая в Санкт-Петербурге.-0-