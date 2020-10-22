Футболисты "Баварии" победно начали новый сезон Лиги чемпионов

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Действующие победители Лиги чемпионов футболисты мюнхенской "Баварии" победно стартовали в новом сезоне главного континентального турнира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На своей арене в Мюнхене чемпионы Германии не оставили никаких шансов на успех испанскому "Атлетико" из Мадрида - 4:0. В другом поединке квартета А московский "Локомотив" сыграл вничью в гостях у австрийского "Зальцбурга" - 2:2.

В группе В чемпион Украины донецкий "Шахтер" сенсационно обыграл в Мадриде испанский "Реал" со счетом 3:2. Итальянский "Интер" в Милане разошелся миром с немецкой "Боруссией" из Менхенгладбаха - 2:2.

В квартете С английский "Манчестер Сити" у себя дома оказался сильнее португальского "Порту" - 3:1. Греческий "Олимпиакос" в Пирее одолел французский "Марсель" с минимальным преимуществом - 1:0.

В группе D нидерландский "Аякс" в Амстердаме уступил английскому "Ливерпулю" со счетом 0:1. В Хернинге итальянская "Аталанта" из Бергамо разгромила датский "Мидтьюлланн" - 4:0.

Результаты стартовых поединков в остальных группах чемпионской Лиги:

Е - "Ренн" (Франция) - "Краснодар" (Россия) - 1:1, "Челси" (Лондон, Англия) - "Севилья" (Испания) - 0:0.

F - "Зенит" (Санкт-Петербург, Россия) - "Брюгге" (Бельгия) - 1:2, "Лацио" (Рим, Италия) - "Боруссия" (Дортмунд, Германия) - 3:1.

G - "Динамо" (Киев, Украина) - "Ювентус" (Турин, Италия) - 0:2, "Барселона" (Испания) - "Ференцварош" (Будапешт, Венгрия) - 5:1.

Н - "Пари Сен-Жермен" (Франция) - "Манчестер Юнайтед" (Англия) - 1:2, "Лейпциг" - "Истанбул" (Турция) - 2:0.

Матчи второго тура чемпионской Лиги пройдут 27 и 28 октября. Групповой этап завершится 9 декабря. В плей-офф Лиги чемпионов выйдут по две лучшие команды из восьми групп, а клубы, которые финишируют третьими, продолжат выступление во втором по рангу континентальном турнире - Лиге Европы.-0-