ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Суббота, 15 августа 2020
Минск Малооблачно +13°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
00:51 Взрыв произошел в жилом доме в Тегеране В мире
00:29 Граница Канады и США будет закрыта до 21 сентября из-за коронавируса В мире
14.08.20
14.08.20 23:58 Футболисты "Баварии" прошли в полуфинал Лиги чемпионов, разгромив "Барселону"  Спорт
14.08.20 23:30 В Хартуме на заводе по производству боеприпасов прогремели взрывы В мире
14.08.20 23:00 За сутки в мире выявили более 286 тыс. случаев заражения коронавирусом В мире
14.08.20 22:26 Остановим предприятия - не будет денег и работы: в "Клубе редакторов" осудили призывы к забастовкам Общество
14.08.20 22:13 Очень важно не утратить атмосферу, когда протестующие и правоохранители находят общий язык - Жук Общество
14.08.20 22:11 Белорусское общество не приемлет насилия, и провокаторы играют на этом - Перцов Общество
14.08.20 21:58 Болгарский политолог о событиях в Беларуси: внешняя указка, безусловно, есть Общество
14.08.20 21:58 Жук о протестных акциях: мне очень обидно, что многие минчане стали пушечным мясом уличных баррикад Общество
14.08.20 21:40 На востоке Китая найдены останки нового вида динозавров В мире
14.08.20 21:27 Эшелон белорусских танков прибыл в подмосковное Алабино на "Танковый биатлон" Общество
14.08.20 21:16 Тульский "Арсенал" проиграл футболистам "Уфы" в чемпионате России Спорт
14.08.20 20:47 Выход станции метро "Площадь Ленина" со стороны пл.Независимости временно закрыт Общество
14.08.20 20:39 Экофестиваль "Споровские сенокосы" перенесли на следующий год Регионы
14.08.20 20:10 Хлеборобы Могилевского района первыми в области намолотили 100 тыс. т зерна Регионы
14.08.20 19:59 За пять дней протестов пострадал 121 милиционер - МВД Происшествия
14.08.20 19:50 Преследование нарушителя закончилось в кювете для него самого и экипажа ГАИ Происшествия
14.08.20 19:45 В гальваническом цеху МАЗ произошло возгорание Происшествия
14.08.20 19:21 Карпенко: паспорта готовности к новому учебному году уже получили 75% школ Общество
14.08.20 18:55 Лукашенко об уличных беспорядках: успокоиться и дать нам навести порядок Президент
14.08.20 18:41 Мархель назвал предварительный состав футболистов на матчи Лиги наций УЕФА Спорт
14.08.20 18:30 Минздрав: запаса донорской крови в Минске достаточно Регионы
14.08.20 18:15 Ректор БГУ призвал к толерантности и диалогу Общество
14.08.20 18:13 Гандболисты минского СКА вышли в финал турнира в Москве Спорт
14.08.20 17:45 Педагог: главная задача учителей в эти дни - хорошо подготовиться к новому учебному году Регионы
14.08.20 17:41 В Брестской области возбуждены уголовные дела по фактам массовых беспорядков Происшествия
14.08.20 17:38 В Непале в результате оползней погибли 16 человек В мире
14.08.20 17:25 Из ЦИП на Окрестина за сутки переведено в больницы 4 пострадавших - Минздрав Общество
14.08.20 17:10 Профсоюзы оказали помощь медучреждениям Могилева Регионы
Все новости
Все новости
Спорт
14 августа 2020, 23:58

Футболисты "Баварии" прошли в полуфинал Лиги чемпионов, разгромив "Барселону" 

Фото Reuters
Фото Reuters

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты мюнхенской "Баварии" вышли в полуфинал Лиги чемпионов, разгромив испанскую "Барселону" со счетом 8:2, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Поединок двух фаворитов нынешнего турнира начался неожиданно: уже на третьей минуте Томас Мюллер вывел баварцев вперед, а через три минуты защитник мюнхенцев Давид Алаба отправил мяч в свои ворота - 1:1. А затем, с 22-й по 31-ю минуты в ворота "Барсы" влетело три мяча подряд, когда отличились Иван Перишич, Серж Гнабри и Томас Мюллер. После перерыва Луис Суарес сократил разрыв, но потом Йозуа Киммих, Роберт Левандовски и дважды Фелипе Коутиньо довели дело до полного разгрома испанского гранда - 8:2 в пользу "Баварии". Польский форвард мюнхен Роберт Левандовски продолжает возглавлять бомбардирскую гонку ЛЧ, имея на своем лицевом счету 14 забитых мячей.

Соперник футболистов "Баварии" в полуфинале (19 августа) определится 15 августа после встречи английского "Манчестер Сити" с французским "Лионом".

В другом полуфинальном матче "Пари Сен-Жермен" сыграет 18 августа с немецким "Лейпцигом". Это команды выиграли свои четвертьфинальные встречи с одинаковым результатом 2:1 - чемпионы Франции одолели итальянскую "Аталанту" из Бергамо, а бронзовые призеры чемпионата Германии взяли верх над испанским "Атлетико" из Мадрида.

Решающий поединок 65-го главного клубного турнира Старого Света пройдет 23 августа на поле лиссабонского "Эштадиу да Луш".

Оставшиеся встречи второго по рангу клубного континентального турнира, Лиги Европы, состоятся на футбольных аренах Германии. В первом полуфинале 16 августа английский "Манчестер Юнайтед" в Кельне встретится с испанской "Севильей". Чемпионы Украины футболисты донецкого "Шахтера" 17 августа в Дюссельдорфе сыграют с итальянским "Интером" из Милана. Финальный матч Лиги Европы будет сыгран 21 августа в Кельне.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Лига чемпионов футбол
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Спорт
Фото из архива Тульский "Арсенал" проиграл футболистам "Уфы" в чемпионате России
Михаил Мархель. Фото из архива Мархель назвал предварительный состав футболистов на матчи Лиги наций УЕФА
Фото ska-minsk.by Гандболисты минского СКА вышли в финал турнира в Москве
Фото "Мешков Брест" "Мешков Брест" взял реванш у гандболистов "Мотора" за поражение в первом спарринге
Денис Мигаль. Фото Белорусской федерации гребли Определены первые победители чемпионата Беларуси по академической гребле
Рене Фазель. Фото ТАСС Фазель опроверг слухи о переносе хоккейного ЧМ-2021 из Минска
Главное
Во время совещания Лукашенко: возведение жилья является приоритетом государственной политики в строительной отрасли
Лукашенко об уличных беспорядках: успокоиться и дать нам навести порядок
Беларусь готова к объективному диалогу по всем вопросам, связанным с развитием событий в стране - Макей
Важно сохранить мир и спокойствие в стране - мнения
Топ-новости
Лукашенко о призывах к забастовкам на предприятиях: если остановимся, никогда не раскрутим свое производство
Карпенко: паспорта готовности к новому учебному году уже получили 75% школ
ЦИК утвердил итоги выборов: Президентом избран Лукашенко
Болгарский политолог о событиях в Беларуси: внешняя указка, безусловно, есть
Умные города и электротранспорт - какие направления получат развитие благодаря запуску БелАЭС
Остановим предприятия - не будет денег и работы: в "Клубе редакторов" осудили призывы к забастовкам
ФПБ призывает всех остановить насилие и прийти к мирному диалогу ради будущего Беларуси
Холдинг организаций стекольной промышленности будет создан в Беларуси в ближайшее время
Беларусь и Китай подписали соглашение о сотрудничестве в сельскохозяйственной сфере
Прошу белорусов не допускать войны - переселенка из Луганска
Митрополит Павел: давайте сделаем все возможное, чтобы мир воцарился на белорусской земле
МВД будет предоставлять данные о задержанных через горячую линию
ФОТОФАКТ: Медовый Спас празднуют на Голубой кринице в Славгороде
Посольство ответило на обращения по поводу очередей на выборах на участках в России
"Белавиа" с 20 августа начнет выполнять чартерные рейсы в Тунис
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
тв программа тв программа
погода погода
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Выборы Президента Республики Беларусь Обращения граждан - обратная связь Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Подготовка к учебному году Репортаж БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.