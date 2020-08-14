Футболисты "Баварии" прошли в полуфинал Лиги чемпионов, разгромив "Барселону" 

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты мюнхенской "Баварии" вышли в полуфинал Лиги чемпионов, разгромив испанскую "Барселону" со счетом 8:2, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Поединок двух фаворитов нынешнего турнира начался неожиданно: уже на третьей минуте Томас Мюллер вывел баварцев вперед, а через три минуты защитник мюнхенцев Давид Алаба отправил мяч в свои ворота - 1:1. А затем, с 22-й по 31-ю минуты в ворота "Барсы" влетело три мяча подряд, когда отличились Иван Перишич, Серж Гнабри и Томас Мюллер. После перерыва Луис Суарес сократил разрыв, но потом Йозуа Киммих, Роберт Левандовски и дважды Фелипе Коутиньо довели дело до полного разгрома испанского гранда - 8:2 в пользу "Баварии". Польский форвард мюнхен Роберт Левандовски продолжает возглавлять бомбардирскую гонку ЛЧ, имея на своем лицевом счету 14 забитых мячей.

Соперник футболистов "Баварии" в полуфинале (19 августа) определится 15 августа после встречи английского "Манчестер Сити" с французским "Лионом".

В другом полуфинальном матче "Пари Сен-Жермен" сыграет 18 августа с немецким "Лейпцигом". Это команды выиграли свои четвертьфинальные встречи с одинаковым результатом 2:1 - чемпионы Франции одолели итальянскую "Аталанту" из Бергамо, а бронзовые призеры чемпионата Германии взяли верх над испанским "Атлетико" из Мадрида.

Решающий поединок 65-го главного клубного турнира Старого Света пройдет 23 августа на поле лиссабонского "Эштадиу да Луш".

Оставшиеся встречи второго по рангу клубного континентального турнира, Лиги Европы, состоятся на футбольных аренах Германии. В первом полуфинале 16 августа английский "Манчестер Юнайтед" в Кельне встретится с испанской "Севильей". Чемпионы Украины футболисты донецкого "Шахтера" 17 августа в Дюссельдорфе сыграют с итальянским "Интером" из Милана. Финальный матч Лиги Европы будет сыгран 21 августа в Кельне.-0-