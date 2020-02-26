Футболисты "Баварии" разгромили "Челси" в матче Лиги чемпионов

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты мюнхенской "Баварии" разгромили в гостях лондонский "Челси" со счетом 3:0 в матче 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В первом тайме встречи в английской столице счет не был открыт, а после перерыва лидеры бундеслиги трижды поразили ворота хозяев. Голевой дубль оформил Серж Гнабри, а потом свой 11-й гол в этом турнире забил Роберт Левандовски.
В Неаполе футболисты итальянского "Наполи" сыграли вничью с испанской "Барселоной" - 1:1. В первом тайме Дрис Мертенс вывел хозяев вперед, а во второй половине игры Антуан Гризманн восстановил равновесие в счете.
Еще две встречи 1/8 финала чемпионской Лиги состоятся 26 февраля: "Реал" (Мадрид, Испания) - "Манчестер Сити" (Англия), "Лион" (Франция) - "Ювентус" (Турин, Италия).
Результаты первых игр плей-офф Лиги чемпионов, состоявшихся на прошлой неделе: "Атлетико" (Мадрид, Испания) - "Ливерпуль" (Англия) - 1:0, "Боруссия" (Дортмунд, Германия) - "Пари Сен-Жермен" (Франция) - 2:1, "Тоттенхэм" (Лондон, Англия) - "Лейпциг" (Германия) - 0:1, "Аталанта" (Бергамо, Италия) - "Валенсия" (Испания) - 4:1. Ответные матчи в этих парах пройдут 10 и 11 марта.
Первые четвертьфиналы Лиги чемпионов проведут 7 и 8 апреля, ответные - 14 и 15 апреля. Полуфинальные встречи состоятся 28-29 апреля и 5-6 мая, решающий поединок главного континентального турнира Старого Света пройдет 30 мая в Стамбуле.-0-