ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 26 февраля 2020
Минск Сплошная облачность +5°C
Версия для слабовидящих
Новости
00:59 Футболисты "Баварии" разгромили "Челси" в матче Лиги чемпионов Спорт
00:41 Пять европейских стран сообщили о случаях заражения короновирусом, связанных с посещением Италии В мире
00:04 В США молодой человек пытался взорвать автомобиль на парковке у Пентагона В мире
25.02.20
25.02.20 23:21 Первый случай заражения коронавирусом подтвержден в Алжире В мире
25.02.20 22:39 Определились стартовые номера участников суперспринта на ЧЕ по биатлону в "Раубичах" Спорт
25.02.20 22:30 Германия ужесточает меры безопасности после трагедии на карнавале В мире
25.02.20 22:01 Передовые практики в области антидопингового образования обсудят на семинаре в НОК Спорт
25.02.20 21:55 Число умерших от коронавируса в Италии достигло 10 В мире
25.02.20 21:50 Минское "Динамо" проиграло "Локомотиву", установив антирекорд КХЛ по числу пропущенных за регулярный сезон шайб Спорт
25.02.20 21:35 Определились последние участники плей-офф чемпионата КХЛ Спорт
25.02.20 20:09 Профсоюзные санатории ежегодно принимают около 100 тыс. человек Общество
25.02.20 19:45 Реконструкция моста в Полоцке: в апреле демонтируют арку весом более 800 т Регионы
25.02.20 19:24 Белорусский шпажист Денис Павловский выиграл бронзу немецкого этапа Европейского молодежного цикла Спорт
25.02.20 19:03 СМИ и интернет-ресурсы в Беларуси обяжут указывать источники прогнозов погоды Общество
25.02.20 18:33 Некоторые лекарства запрещается продавать в Беларуси с 1 марта Общество
25.02.20 18:28 Более 50 человек пострадали из-за наезда авто на карнавале в Германии В мире
25.02.20 18:27 Музеи Гомельской области увеличили фонды и привлекли больше посетителей в 2019 году Регионы
25.02.20 18:20 Пилотный проект по развитию 5G реализуют в "Великом камне" Экономика
25.02.20 18:12 Урожай плодов и ягод в Беларуси в 2019 году составил почти 160 тыс. т Экономика
25.02.20 18:11 Бесправника с 5,4 промилле алкоголя задержали в Лунинецком районе Происшествия
25.02.20 17:59 Защита нацдоклада Беларуси по Конвенции о ядерной безопасности пройдет в МАГАТЭ в марте-апреле Общество
25.02.20 17:56 Смены для одаренных учащихся и волонтеров открылись в "Зубренке" Общество
25.02.20 17:47 Купчина освобождена от должности посла Беларуси в Австрии, но продолжит работу в Вене Президент
25.02.20 17:45 Профсоюзы за пять лет помогли вернуть работникам около Br20 млн Общество
25.02.20 17:41 Начался прием заявок на конкурс "Интернет-премия "ТИБО-2020" Общество
25.02.20 17:39 Казахстан обязали отменить дискриминацию производителей сельхозтехники из ЕАЭС Экономика
25.02.20 17:34 КГК не выявил серьезных нарушений в начислении зарплаты бюджетникам после введения новой системы Общество
25.02.20 17:29 Использование свинца и ртути в бытовой технике ограничат в ЕАЭС с 1 марта Экономика
25.02.20 17:22 Суд в Столине приговорил бывшего милиционера к 3,5 года колонии за мошенничество Происшествия
25.02.20 17:16 Судэксперты Беларуси и США усилят совместную борьбу с наркотиками Общество
Все новости
Все новости
Спорт
26 февраля 2020, 00:59

Футболисты "Баварии" разгромили "Челси" в матче Лиги чемпионов

Фото УЕФА
Фото УЕФА

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты мюнхенской "Баварии" разгромили в гостях лондонский "Челси" со счетом 3:0 в матче 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом тайме встречи в английской столице счет не был открыт, а после перерыва лидеры бундеслиги трижды поразили ворота хозяев. Голевой дубль оформил Серж Гнабри, а потом свой 11-й гол в этом турнире забил Роберт Левандовски.

В Неаполе футболисты итальянского "Наполи" сыграли вничью с испанской "Барселоной" - 1:1. В первом тайме Дрис Мертенс вывел хозяев вперед, а во второй половине игры Антуан Гризманн восстановил равновесие в счете.

Еще две встречи 1/8 финала чемпионской Лиги состоятся 26 февраля: "Реал" (Мадрид, Испания) - "Манчестер Сити" (Англия), "Лион" (Франция) - "Ювентус" (Турин, Италия).

Результаты первых игр плей-офф Лиги чемпионов, состоявшихся на прошлой неделе: "Атлетико" (Мадрид, Испания) - "Ливерпуль" (Англия) - 1:0, "Боруссия" (Дортмунд, Германия) - "Пари Сен-Жермен" (Франция) - 2:1, "Тоттенхэм" (Лондон, Англия) - "Лейпциг" (Германия) - 0:1, "Аталанта" (Бергамо, Италия) - "Валенсия" (Испания) - 4:1. Ответные матчи в этих парах пройдут 10 и 11 марта.

"Ливерпуль" уступил "Атлетико", "Боруссия" победила "ПСЖ" в первых матчах 1/8 финала Лиги чемпионов"Ливерпуль" уступил "Атлетико", "Боруссия" победила "ПСЖ" в первых матчах 1/8 финала Лиги чемпионов
Встреча в испанской столице началась неожиданно - уже на 4-й минуте хозяева вышли вперед. После розыгрыша углового удара самым расторопным оказался полузащитник "Атлетико" Сауль Ньигес, который отправил мяч в ворота мерсисайдцев.

"Лейпциг" обыграл "Тоттенхэм", "Аталанта" разгромила "Валенсию" в первых встречах 1/8 финала Лиги чемпионов"Лейпциг" обыграл "Тоттенхэм", "Аталанта" разгромила "Валенсию" в первых встречах 1/8 финала Лиги чемпионов
Финалист прошлого розыгрыша лондонский "Тоттенхэм", игравший дома без травмированных лидеров Харри Кейна и Сон Хын Мина, был вынужден отдать инициативу гостям из Германии.

Первые четвертьфиналы Лиги чемпионов проведут 7 и 8 апреля, ответные - 14 и 15 апреля. Полуфинальные встречи состоятся 28-29 апреля и 5-6 мая, решающий поединок главного континентального турнира Старого Света пройдет 30 мая в Стамбуле.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Лига чемпионов футбол
Новости рубрики Спорт
Ирина Кривко во время тренировки в "Раубичах" перед стартом ЧЕ по биатлону Определились стартовые номера участников суперспринта на ЧЕ по биатлону в "Раубичах"
Фото из архива Передовые практики в области антидопингового образования обсудят на семинаре в НОК
Во время матча Минское "Динамо" проиграло "Локомотиву", установив антирекорд КХЛ по числу пропущенных за регулярный сезон шайб
Фото ХК "Торпедо" Определились последние участники плей-офф чемпионата КХЛ
Фото из архива Белорусский шпажист Денис Павловский выиграл бронзу немецкого этапа Европейского молодежного цикла
Арина Соболенко. Фото Jimmie48 tennis photography Арина Соболенко в трехсетовом поединке взяла верх над Анетт Контавейт и вышла в 1/8 финала турнира в Дохе
Главное
Во время назначений От земли и на перспективу - на что обращал внимание Лукашенко при назначениях в КГБ и МВД
Макей: из-за грязной нефти из России и ограничений на вывоз нефтепродуктов экспорт Беларуси снизился более чем на $2 млрд
В Беларуси по-прежнему не зафиксировано ни одного случая завоза коронавируса - Караник
Акция в ЖК "Парк Челюскинцев": до конца февраля в минском комплексе - очень приятные цены!
Топ-новости
Защитить граждан и не допустить влияния извне - Лукашенко поставил задачи МВД и КГБ
Купчина освобождена от должности посла Беларуси в Австрии, но продолжит работу в Вене
Фотовыставка БЕЛТА с уникальными кадрами военной хроники открылась в Гомеле
Ляшенко: руководителям отраслей нужно больше внимания уделять импортозамещению
Беларусь в марте рассчитывает начать поставки нефти на своих НПЗ по нефтепроводу Одесса-Броды
Некоторые лекарства запрещается продавать в Беларуси с 1 марта
"Великий камень" и Банк развития подписали соглашение о сотрудничестве
МАРТ намерен ужесточить меры против недобросовестной конкуренции
ФОТОФАКТ: В "Раубичах" прошли официальные тренировки биатлонистов накануне старта чемпионата Европы
На БелАЭС включена в работу четвертая высоковольтная линия
Скачкообразного роста цен на услуги БЖД в 2020 году не ожидается
Судьбы, сложенные в треугольник: Борис Ковзан
Арина Соболенко в трехсетовом поединке взяла верх над Анетт Контавейт и вышла в 1/8 финала турнира в Дохе
Беларусь и США обсуждают сотрудничество в развитии законодательства о торговле
Помощь ребенку, ЖКХ и дорожные проблемы - Линевич провел прием граждан в Полоцке
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
тв программа тв программа
погода погода
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней" Парламент 7.0: Новый импульс Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.