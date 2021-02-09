Футболисты "Баварии" стали финалистами клубного чемпионата мира

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты мюнхенской "Баварии" вслед за мексиканским "Тигресом" из Монтеррея стали финалистами клубного чемпионата мира, который проходит в Катаре, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Во втором полуфинальном поединке победитель европейской Лиги чемпионов взял верх над триумфатором африканской Лиги чемпионов египетским "Аль-Ахли" из Каира со счетом 2:0. В этой встрече дважды голевой дубль оформил лидер атак немецкой команды Роберт Левандовски. Первый гол он забил на 17-й минуте, а на 86-й минуте отличился еще раз.

Таким образом, 11 февраля в финальном поединке "Бавария" встретится с победителем Лиги чемпионов КОНКАКАФ мексиканским "Тигресом", который в полуфинале одолел обладателя Кубка Либертадорес бразильский "Палмейрас" из Сан-Паулу - 1:0. Для лучшего немецкого клуба это будет второй финал клубного мирового первенства, в 2013 году баварцы обыграли в решающем поединке марокканский клуб "Раджа Касабланка" со счетом 2:0. Футболисты "Тигреса" впервые поспорят за главный приз этого турнира.

Также 11 февраля неудачники полуфинальных встреч "Палмейрас" и "Аль-Ахли" сыграют в матче за третье место. В игре за пятое место катарский "Аль-Духаиль" обыграл "Ульсан" из Республики Корея с результатом 3:1.

Победителем прошлого розыгрыша стал английский "Ливерпуль", одолевший в решающем поединке бразильский "Фламенго" из Рио-де-Жанейро со счетом 1:0 (в дополнительное время). В игре за третье место мексиканский "Монтеррей" в серии послематчевых пенальти взял верх над клубом "Аль-Хиляль" (Эр-Рияд, Саудовская Аравия).

Больше всех клубный чемпионат планеты выигрывал испанский "Реал" из Мадрида, у которого четыре трофея. На один меньше у еще одного испанского гранда "Барселоны".-0-