Футболисты "Баварии" в шестой раз выиграли Лигу чемпионов, победив в финале "Пари Сен-Жермен"

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты мюнхенской "Баварии" выиграли Лигу чемпионов, победив в финале французский "Пари Сен-Жермен" со счетом 1:0. Для баварцев это шестая виктория в главном континентальном турнире, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В решающем поединке 65-го по счету главного континентального тунира в Лиссабоне чемпионы Германии сыграли сильнее лучшей команды Франции. Правда, подоаечным Ханса-Дитера Флика сумели всего один раз поразить ворота парижан - на исходе часа игрового времени победный гол забил французский легионер мюнхенского клуба Кингсли Коман.
Лучшим снайпером завершившегося сезона ЛЧ стал польский форвард баварцев Роберт Левандовски, на лицевом счету которого 15 мячей.
В полуфиналах чемпионской Лиги чемпионов "Бавария" разгромила французский "Лион" - 3:0, "Пари Сен-Жермен" с таким же результатом выиграл у немецкого "Лейпцига".
В финальном матче второго по рангу континентального турнира - Лиги Европы в Кельне испанская "Севилья" обыграла итальянский "Интер" из Милана со счетом 3:2. Лучшим бомбардиром ЛЕ стал португальский полузащитник английского клуба "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш, забивший 8 мячей.-0-