Футболисты "Баварии" во второй раз выиграли клубный чемпионат мира

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты мюнхенской "Баварии" во второй раз стали победителями клубного чемпионата мира, который завершился в Катаре, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В финальном поединке за первое место триумфатор европейской Лиги чемпионов обыграл победителя Лиги чемпионов КОНКАКАФ мексиканский "Тигрес" из Монтеррея с результатом 1:0. Победный гол на исходе часа игрового времени забил французский защитник "Баварии" Бенжамин Павар. Лучший немецкмй клуб в своем первом финале клубного мирового первенства в 2013 году обыграл марокканскую команду "Раджа Касабланка" со счетом 2:0.

В игре за третье место египетский "Аль-Ахли" из Каира одолел в серии послематчевых пенальти бразильский "Палмейрас" из Сан-Паулу - 3:2 (основное время - 0:0). Пятое место заняли футболисты катарского клуба "Аль-Духаиль", победившие южнокорейский "Ульсан" со счетом 3:1.

Победителем прошлого розыгрыша стал английский "Ливерпуль", одолевший в решающем поединке бразильский "Фламенго" из Рио-де-Жанейро со счетом 1:0 (в дополнительное время). В игре за третье место мексиканский "Монтеррей" в серии послематчевых пенальти взял верх над клубом "Аль-Хиляль" (Эр-Рияд, Саудовская Аравия).

Больше всех клубный чемпионат планеты выигрывал испанский "Реал" из Мадрида, у которого четыре трофея. На один меньше у еще одного испанского гранда "Барселоны".-0-