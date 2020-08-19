Футболисты "Баварии" вышли в финал Лиги чемпионов, победив "Лион"

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты мюнхенской "Баварии" вышли в финал Лиги чемпионов, обыграв в полуфинале французский "Лион" со счетом 3:0, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Чемпионы Германии изначально считались фаворитами этого матча и подтвердили это на деле. Уже в первом тайме Серж Гнабри оформил голевой дубль, поразив ворота соперников на 18-й и 33-й минутах встречи. После перерыва лидером гонки бомбардиров ЛЧ польский форвард мюнхенского клуба Роберт Левандовски забил свой 15-й гол, подведя итог встречи с лионцами.

В решающем поединке Лиги чемпионов 23 августа в Лиссабоне соперником "Баварии" будет французский "Пари Сен-Жермен", который в первом полуфинале разгромил немецкий "Лейпциг" со счетом 3:0.

В финальном матче второго по рангу континентального турнира — Лиги Европы 21 августа в Кельне итальянский "Интер" из Милана встретится с испанской "Севильей". В полуфиналах футболисты итальянского клуба разгромили чемпиона Украины донецкий "Шахтер" — 5:0, а испанская команда одолела английский "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:1.-0-