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22 ноября 2019, 14:36

Футболисты Беларуси и Грузии в полуфинале Лиги наций сыграют 26 марта в Тбилиси

Фото futbolnews.ru
Фото futbolnews.ru

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка стыковых матчей Лиги наций, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В полуфинале лиги D сборная Беларуси 26 марта 2020 года сыграет в Тбилиси с командой Грузии. В случае успеха белорусы 31 марта в решающем матче за выход в финальную стадию Евро-2020 примут на своем поле победителя матча Северная Македония - Косово, которые свой полуфинал также проведут 26 марта.

Прямые путевки в финальную часть чемпионата Европы 2020 года уже завоевали 20 команд: Англия, Бельгия, Франция, Финляндия, Германия, Нидерланды, Чехия, Украина, Швеция, Испания, Италия, Польша, Португалия, Австрия, Хорватия, Дания, Швейцария, Уэльс, Россия и Турция. Жеребьевка группового этапа Евро-2020 пройдет 30 ноября в Бухаресте.

Финальный турнир 16-го чемпионата Европы стартует 12 июня на "Стадио Олимпико" в Риме, решающий поединок за золото состоится 12 июля на лондонском "Уэмбли". Впервые матчи финальной стадии континентального первенства пройдут в 12 городах разных стран Старого Света.-0-

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