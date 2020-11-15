Футболисты Беларуси обыграли команду Литвы в матче Лиги наций

Во время тренировки национальной сборной Беларуси перед матчем

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты национальной сборной Беларуси победили команду Литвы со счетом 2:0 в предпоследнем поединке группового этапа Лиги наций УЕФА, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Свою пятую встречу в 4-й группе лиги С на поле минского стадиона "Динамо" белорусы начали активно и дважды поразили ворота гостей. На 5-й минуте игры Евгений Яблонский открыл счет ударом со средней дистанции, а через 15 минут Максим Эбонг удвоил преимущество белорусской команды. После перерыва инициативой больше владели литовцы, хозяева отвечали острыми контратакми, но результат первого тайма не изменился.

Встреча первого круга в литовской столице завершилась вничью - 2:2.

Во другом сегодняшнем матче этого квартета футболисты Албании в Тиране одержали победу над гостями из Казахстана с результатом 3:1.

Турнирное положение после пяти игровых дней: Беларусь - 10, Албания - 8, Литва - 5, Казахстан - 4.

В поединках заключительного тура 18 ноября подопечные Михаила Мархеля сыграют в Тиране с албанцами, а казахстанцы примут в Алматы литовских футболистов.-0-