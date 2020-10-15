Футболисты Беларуси победили Казахстан в Лиге наций

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты сборной Беларуси победили сборную Казахстана в домашнем матче Лиге наций УЕФА, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В игре на поле минского стадиона "Динамо" хозяева забили по голу в каждом тайме - на 19-й минуте счет открыл Евгений Яблонский, а в самом конце игры Роман Юзепчук установил окончательный результат - 2:0.

В первом круге нынешнего турнира подопечные Михаила Мархеля обыграли казахстанцев в Алматы со счетом 2:1.

В другом матче четвертого тура состязаний в 4-й группе лиги С футболисты Литвы в Вильнюсе сыграли вничью с албанцами - 0:0.

Турнирное положение после четырех туров: Беларусь - 7 (разница мячей - 6-5), Литва - 5 (3-4), Албания - 5 (2-1), Казахстан - 4 (3-4).

В следующем туре 15 ноября сборная Беларуси примет в Минске футболистов Литвы, а албанцы у себя дома сыграют с казахстанской командой.-0-

Фото Сергея Шелега и Дениса Костюченко