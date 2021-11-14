Футболисты Беларуси проиграли Уэльсу в квалификации чемпионата мира

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты национальной сборной Беларуси крупным поражением завершили отборочный турнир чемпионата мира 2022 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В своем последнем поединке квалификационной группы Е подопечные Георгия Кондратьева уступили в Кардиффе команде Уэльса с результатом 1:5. Хозяева, которые сохраняют шансы на попадание в финальную часть ЧМ, сразу пошли в атаку и уже на 3-й минуте Аарон Рэмзи открыл счет. Пропустив мяч, гости стали действовать более уверенно и на некоторое время заставили хозяев обороняться. Однако атаки белорусов не представляли опасности и вскоре соперники вновь заиграли агрессивнее, раз за разом угрожая воротам Сергея Черника. На 20-й минуте голкипер белорусов допустил ошибку, после которой Неко Уильямс забил второй мяч. Сразу после перерыва хозяева получили право на пенальти, который уверенно реализовал Аарон Рэмзи, на 77-й минуте Бен Дэвис забил четвертый мяч, через 10 минут Артем Концевой отыграл один гол, а на 90-й минуте встречи Коннор Робертс установил итоговый результат. Лидер валлийской сборной Гарет Бйл провел свой сотый в составе национальной сборной. В первом круге соревнований, когда белорусы уступили валлийцам в Казани со счетом 2:3, он оформил хет-трик. Кроме того, сборная Беларуси обменялась домашними викториями с командой Эстонии - 4:2 и 0:2, а также потерпела поражения от футболистов Бельгии - 0:8 (в гостях) и 0:1 (дома) и Чехии - 0:1 (в гостях) и 0:2 (дома).

Лидеры этого квинтета бельгийцы в своем предпоследнем поединке обыграли в Брюсселе эстонцев со счетом 3:1 и завоевали путевку в финальную стадию чемпионата мира.

Положение команд в группе Е сейчас таково: Бельгия - 19 очков (7 матчей), Уэльс - 14 (7), Чехия - 11 (7), Эстония - 4 (7), Беларусь - 3 (8).

Заключительные поединки пройдут 16 ноября: Уэльс - Бельгия, Чехия - Эстония.

Кроме Бельгии пропуска в финал мирового первенства обеспечили себе сборные Дании, Германии и Франции.

Напрямую в финальную стадию планетарного форума от Европы выходят победители 10 квалификационных групп. Команды, которые финишируют вторыми, а также две лучшие сборные из Лиги наций проведут поединки за 3 пропуска на чемпионат мира.

Финальная стадия 22-го по счету чемпионата планеты пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года на футбольных полях Катара. В турнире примут участие 32 сборные со всех континентов.-0-