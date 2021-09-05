Футболисты Беларуси сыграют с командой Уэльса в квалификации ЧМ

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты сборной Беларуси проведут сегодня очередной отборочный поединок чемпионата мира 2022 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В своем пятом матче квалификационной группы Е белорусы сыграют в Казани с командой Уэльса. Эту встречу будет судить бригада арбитров из Грузии, которую возглавит Георгий Круашвили. Игра начнется в 16.00 и будет показана в прямом эфире телеканала "Беларусь 5".

На этой неделе подопечные Георгия Кондратьева уступили в Остраве сборной Чехии со счетом 0:1, а в начале турнира выиграли на своем поле у эстонцев (4:2) и проиграли на выезде Бельгии (0:8). Футболисты Уэльса сначала уступили в гостях бельгийцам - 1:3, а потом выиграли на своей арене у чехов - 1:0.

В другом сегодняшнем поединке встретятся лидеры этой группы: бельгийцы примут в Брюсселе чехов. Положение команд: Бельгия - 10 (4), Чехия - 7 (4), Уэльс - 3 (2), Беларусь - 3 (3), Эстония - 0 (3).-0-