Футболисты Бельгии стали  четвертьфиналистами чемпионата Европы

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Бельгии обыграла португальцев и вышла в четвертьфинальную стадию футбольного чемпионата Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первый тайм встречи в Севилье проходил в невысоком темпе, соперники очень редко угрожали воротам друг друга, но незадолго до перерыва счет все же был открыт. На 42-й минуте игры Торган Азар отличным ударом метров с 20 застал врасплох португальского голкипера Руи Патрисиу. Во второй половине игры теперь уже экс-чемпионы чемпионы Европы, ведомые своим капитаном Криштиану Роналду много атакаовали, но так и не сумели отыграться. В поединке за выход в полуфинал бельгийцы 2 июля встретятся в Мюнхене с итальянцами, одолевшими в 1/8 финала австрийцев - 2:1 (в дополнительное время).

В другом сегодняшнем матче 1/8 финала футболисты Чехии победили в Будапеште команду Нидерландов - 2:0. В 1/4 финала чехи 3 июля в Баку сыграют с датчанами, которые разгромили команду Уэльса с результатом 4:0.

Расклад остальных матчей 1/8 финала:

28 июня

Хорватия - Испания (Копенгаген), Франция - Швейцария (Бухарест).

29 июня

Англия - Германия (Лондон), Швеция - Украина (Глазго).

Бомбардирскую гонку Евро-2020 возглавляет лидер португальской сборной Криштиану Роналду, забивший на групповом этапе 5 мячей.

Четвертьфинальные встречи состоятся 2 и 3 июля, полуфиналы пройдут 6 и 7 июля, финальный поединок за золото 16-го первенства Старого Света состоится 11 июля на лондонском стадионе "Уэмбли".

На прошлом континентальном чемпионате, проходившем в 2016 году во Франции, золотые медали впервые завоевала сборная Португалии, одолевшая в финале футболистов Франции со счетом 1:0 (в дополнительное время).-0-