Футболисты белорусской "молодежки" нового созыва уступили хорватам в товарищеском матче

Белорусские футболисты во время тренировки перед матчем с Хорватией. Фото АБФФ

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты нового созыва молодежной сборной Беларуси (U-21) неудачно провели свой первый матч, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом из двух товарищеских поединков в Загребе подопечные Людаса Румбутиса уступили сегодня хорватской "молодежке" со счетом 1:3. В начале второго тайма хозяева выигрывали 3:0, после чего на 56-й минуте игры белорусы сумели отыграть один мяч.

В пятницу, 16 ноября, соперники проведут второй спарринг в хорватской столице.-0-