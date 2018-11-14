Футболисты белорусской "молодежки" нового созыва уступили хорватам в товарищеском матче

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты нового созыва молодежной сборной Беларуси (U-21) неудачно провели свой первый матч, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В первом из двух товарищеских поединков в Загребе подопечные Людаса Румбутиса уступили сегодня хорватской "молодежке" со счетом 1:3. В начале второго тайма хозяева выигрывали 3:0, после чего на 56-й минуте игры белорусы сумели отыграть один мяч.
В пятницу, 16 ноября, соперники проведут второй спарринг в хорватской столице.-0-
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