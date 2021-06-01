Футболисты белорусской молодежки сыграют с БАТЭ и "Ислочью"

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время перерыва в национальном чемпионате футболисты молодежной сборной Беларуси (U-21) проведут в Минске два контрольных матча с финалистами Кубка страны, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В субботу, 5 июня, на поле столичного стадиона "Трактор" подопечные Сергея Ясинского встретятся с обладателем Кубка Беларуси борисовским БАТЭ (начало в 16.00).

Затем 7 июня на одном из полей ассоциации "Белорусская федерация футбола" в Веснянке молодежная сборная будет соперничать с финалистом кубкового розыгрыша "Ислочью" из Минского района (начало в 16.00).

Ранее на 5 июня в Жодино у белорусских футболистов был запланирован стартовый поединок отборочного турнира молодежного чемпионата Европы с командой Кипра, но эта встреча была перенесена на июнь 2022 года.-0-