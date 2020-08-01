Футболисты "Белшины" разгромили "Смолевичи" в чемпионате Беларуси

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате Беларуси сегодня проходят очередные матчи 20-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом из них встречались аутсайдеры турнира - бобруйская "Белшина" довольно неожиданно разгромила в гостях "Смолевичи" - 3:0. Бобруйчане вышли вперед уже на второй минуте игры, когда отличился их опытный полузащитник Дмитрий Лебедев. После перерыва он оформил свой голевой дубль, а еще один мяч забил другой ветеран форвард Леонид Ковель. Несмотря на эту викторию, "Белшина" осталась на последнем месте в турнирной таблице.

Позже завершатся еще два поединка: "Славия" (Мозырь) - "Ислочь" (Минский район), "Неман" (Гродно) - "Динамо" (Минск).

Результаты стартовых встреч 20-го тура: "Динамо" (Брест) - "Витебск" - 1:0, "Слуцк" - "Шахтер" (Солигорск) - 0:2.

Заключительные матчи пройдут 2 августа: "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - БАТЭ (Борисов), "Минск" - "Рух" (Брест), "Городея" - "Энергетик-БГУ" (Минск).

Турнирное положение: "Шахтер" - 40 очков (20 матчей), БАТЭ - 37 (19), "Неман" - 34 (18), "Динамо" (Минск) - 30 (19), "Торпедо-БелАЗ" - 30 (19), "Энергетик-БГУ" - 29 (19), "Витебск" - 29 (20), "Динамо" (Брест) - 29 (18), "Рух" - 26 (19), "Ислочь" - 26 (19), "Славия" - 23 (18), "Слуцк" - 21 (19), "Городея" - 19 (19), "Минск" - 18 (17), "Смолевичи" - 14 (19), "Белшина" - 13 (20).

Бомбардирскую гонку возглавляет нападающий "Шахтера" Джасурбек Яхшибоев, забивший 12 мячей.-0-