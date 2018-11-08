Футболисты борисовского БАТЭ примут лондонский "Челси" в 4-м туре Лиги Европы

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ сегодня проведут стартовый поединок второго круга группового этапа Лиги Европы. В 20.55 на поле "Борисов-Арены" чемпионы Беларуси примут лондонский "Челси", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Две недели назад в английской столице борисовчане проиграли своему именитому оппоненту с результатом 1:3, но показали неплохой футбол, особенно во второй половине игры. В сегодняшнем поединке подопечные Алексея Баги намерены дать настоящий бой "Челси" и завоевать очки, что поможет в борьбе за выход в плей-офф.

Матч сегодня будет судить бригада арбитров из Черногории во главе с Николой Дабановичем. Игра будет транслироваться в прямом эфире телеканала "Беларусь 5". По традиции после окончания встречи организуется бесплатная дополнительная электричка, которая доставит болельщиков в Минск.

ГАИ не рекомендует на личном авто ехать на матч БАТЭ - Челси На стадион прибывают до 8 тыс. человек. Большая их часть - на личном транспорте. После мероприятия возникает проблема в разъезде зрителей и болельщиков на своих авто.

Кроме встречи в Борисове, сегодня в группе L состоится еще один поединок: в Будапеште венгерский "Види" из Секешфехервара примет греческий ПАОК. В первом круге турнира эти соперники встречались в Салониках, и тогда венгерская дружина переиграла греков со счетом 2:0.

Турнирное положение после трех туров: "Челси" - 9 очков, БАТЭ - 3, ПАОК - 3, "Види" - 3. В 1/16 финала выйдут две лучшие команды.-0-