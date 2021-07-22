Футболисты Бразилии победили немцев на олимпийском турнире

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Олимпийских играх сегодня прошли стартовые матчи мужского футбольного турнира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В центральном поединке первого игрового дня действующие олимпийские чемпионы футболисты Бразилии победили команду Германии со счетом 4:2. В составе бразильцев хет-трик оформил форвард "Эвертона" Ришарлисон. Эти соперники встречались в финальном матче ОИ-2016. Тогда в Рио-де-Жанейро основное и дополнительное время завершилось вничью - 1:1, а пенальти лучше пробили бразильцы, которые впервые в истории стали олимпийскими чемпионами. В другом сегодняшнем матче группы D команда Кот-д'Ивуара победила футболистов Саудовской Аравии - 2:1.

Результаты встреч в остальных предварительных квартетах:

А - Франция - Мексика - 1:4, Япония - ЮАР - 1:0.

В - Новая Зеландия - Республика Корея - 1:0, Румыния - Гондурас - 1:0.

С - Испания - Египет - 0:0, Аргентина - Австралия - 0:2.

Групповой этап завершится 28 июля, после чего по две лучшие команды выйдут в четвертьфинал. Поединки 1/4 финала состоятся 31 июля, полуфиналы пройдут 3 августа, матч за бронзу состоится 6 августа, решающий поединок за олимпийское золото пройдет 7 августа.

За всю историю проведения олимпийских турниров по три чемпионских титула завоевали футболисты Великобритании и Венгрии, дважды золото завоевали сборные СССР, Аргентины и Уругвая, по одному у команд Бразилии, Югославии, Польши, Испании, ГДР, Нигерии, Чехословакии, Франции, Швеции, Италии, Бельгии, Канады, Мексики и Камеруна.-0-