Футболисты Бразилии стали первыми финалистами олимпийского турнира

3 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Первым финалистом мужского олимпийского футбольного турнира стала сборная Бразилии, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в стартовом матче полуфинальной стадии действующие олимпийские чемпионы имели преимущество над мексиканцами, но ни в основное, ни в дополнительное время игры не смогли добиться успеха - ничья 0:0. Только в серии послематчевых пенальти бразильцы сумели одолеть соперников - 4:1. Соперником бразильской команды по решающему поединку за олимпийское золото станет победитель второго сегодняшнего полуфинала, в котором хозяева Игр японские футболисты будут соперничать с испанской сборной.

Матч за бронзу состоится 6 августа, решающий поединок за олимпийское золото пройдет 7 августа.

За всю историю проведения олимпийских турниров по три чемпионских титула завоевали футболисты Великобритании и Венгрии, дважды золото завоевали сборные СССР, Аргентины и Уругвая, по одному у команд Бразилии, Югославии, Польши, Испании, ГДР, Нигерии, Чехословакии, Франции, Швеции, Италии, Бельгии, Канады, Мексики и Камеруна.-0-