Футболисты Бразилии в девятый раз завоевали Кубок Америки

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бразильские футболисты в девятый раз стали обладателями Кубка Америки, победив в финале команду Перу со счетом 3:1, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В решающем поединке на поле стадиона "Маракана" в Рио-де-Жанейро бразильцы открыли счет на исходе получаса игрового времени после точного удара Эвертона. На 44-й минуте Паоло Герреро с пенальти сравнял результат, а перед самым перерывом Габриэл Жезус вновь вывел вперед хозяев.
Начало второй половины встречи осталось за бразильцами, а на 70-й минуте, после удаления Габриэла Жезуса, соперники перехватили инициативу. Перуанцы много атаковали, но так и не смогли сравнять счет.
А на первой из шести компенсированных минут все вопросы о победителе были сняты: арбитр назначил пенальти в ворота Перу, и Ришарлисон поставил последнюю точку - 3:1.
Parabéns seleção canarinho!— Copa América (@CopaAmerica) 8 июля 2019 г.
Campeã #CopaAmerica 2019. @CBF_Futebol pic.twitter.com/YmPH9AJLgU
Parabéns Peru, vice-campeão #CopaAmerica 2019! pic.twitter.com/3kTmzx5Ryx— Copa América (@CopaAmerica) 8 июля 2019 г.
Бразильцы выиграли Кубок Америки в 9-й раз в истории. Во всех пяти турнирах, проводившихся в Бразилии, хозяева неизменно становились победителями.
Бронзу Кубка Америки завоевали аргентинцы, одолевшие в матче за 3-е место триумфаторов двух предыдущих розыгрышей чилийцев со счетом 2:1.
В полуфиналах Бразилия победила Аргентину - 2:0, а футболисты Перу разгромили Чили со счетом 3:0.
Нынешний розыгрыш Кубка Америки был 46-м по счету. Футболисты Уругвая выигрывали этот турнир 15 раз, у Аргентины на один титул меньше.-0-
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