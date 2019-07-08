Футболисты Бразилии в девятый раз завоевали Кубок Америки

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бразильские футболисты в девятый раз стали обладателями Кубка Америки, победив в финале команду Перу со счетом 3:1, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В решающем поединке на поле стадиона "Маракана" в Рио-де-Жанейро бразильцы открыли счет на исходе получаса игрового времени после точного удара Эвертона. На 44-й минуте Паоло Герреро с пенальти сравнял результат, а перед самым перерывом Габриэл Жезус вновь вывел вперед хозяев.

Начало второй половины встречи осталось за бразильцами, а на 70-й минуте, после удаления Габриэла Жезуса, соперники перехватили инициативу. Перуанцы много атаковали, но так и не смогли сравнять счет.

А на первой из шести компенсированных минут все вопросы о победителе были сняты: арбитр назначил пенальти в ворота Перу, и Ришарлисон поставил последнюю точку - 3:1.

Бразильцы выиграли Кубок Америки в 9-й раз в истории. Во всех пяти турнирах, проводившихся в Бразилии, хозяева неизменно становились победителями.

Бронзу Кубка Америки завоевали аргентинцы, одолевшие в матче за 3-е место триумфаторов двух предыдущих розыгрышей чилийцев со счетом 2:1.

В полуфиналах Бразилия победила Аргентину - 2:0, а футболисты Перу разгромили Чили со счетом 3:0.

Нынешний розыгрыш Кубка Америки был 46-м по счету. Футболисты Уругвая выигрывали этот турнир 15 раз, у Аргентины на один титул меньше.-0-

Фото организаторов турнира