Футболисты Бразилии второй раз подряд выиграли золото Олимпиады

7 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Футболисты сборной Бразилии во второй раз подряд завоевали титул олимпийских чемпионов, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в решающем поединке за золотые медали бразильцы одолели испанцев в дополнительное время со счетом 2:1. В финале турнира в Рио-2016 бразильцы одолели футболистов Германии в серии послематчевых пенальти. Обладателем бронзовых наград токийских Игр стала сборная Мексики, уверенно переигравшая японских футболистов со счетом 3:1. На прошлой Олимпиаде бронзу завоевала команда Нигерии, победившая сборную Гондураса.

В соревнованиях женских команд олимпийскими чемпионками вчера впервые стали футболистки сборной Канады. В финальном поединке канадки одолели соперниц из Швеции в серии послематчевых пенальти. Основное время завершилось вничью - 1:1, в овертайме этот результат не изменился, а пенальти лучше исполнили канадские футболистки - 3:2. В матче за бронзовые медали футболистки США победили команду Австралии с результатом 4:3. На Играх-2016 в Рио-де-Жанейро чемпионский титул завоевала сборная Германии, победившая в финале шведок - 2:1, в игре за бронзу канадки с таким же счетом взяли верх над бразильянками.-0-