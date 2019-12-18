Футболисты бразильского "Фламенго" стали первыми финалистами клубного чемпионата мира

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты бразильского "Фламенго" из Рио-де-Жанейро стали первыми финалистами клубного чемпионата мира, который проходит в катарской Дохе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В полуфинальном поединке обладатель южноамериканского Кубка Либертадорес одержал волевую викторию над триумфатором азиатской Лиги чемпионов представителем Саудовской Аравии клубом "Аль-Хиляль" из Эр-Рияда - 3:1.

Соперник "Фламенго" по решающему матчу определится сегодня вечером после второго полуфинала. В нем победитель европейской Лиги чемпионов английский "Ливерпуль" встретится с мексиканским "Монтерреем", который в этом сезоне выиграл ЛЧ стран КОНКАКАФ.

В матче за пятое итоговое место тунисский "Эсперанс" разгромил катарский "Аль-Садд" из Дохи - 6:2.

Победители полуфинальных баталий 21 декабря сыграют в поединке за титул клубного чемпиона планеты, а проигравшие поспорят за бронзовые медали.

В прошлом году победителем клубного чемпионата мира стал мадридский "Реал", разгромивший в финале "Аль-Айн" из ОАЭ с результатом 4:1. В матче за бронзу аргентинский "Ривер Плейт" из Буэнос-Айреса без проблем обыграл японский клуб "Касима Антлерс" - 4:0.

Чаще всех в нынешнем формате этот турнир выигрывали футболисты "Реала", у которых 4 титула (2014, 2016-2018). Трижды побеждал еще один испанский гранд "Барселона" (2009, 2011, 2015), два раза победителем становился бразильский "Коринтианс" из Сан-Паулу (2000, 2012).-0-