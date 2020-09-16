Футболисты брестского "Динамо" не вышли в плей-офф квалификации Лиги чемпионов

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты брестского "Динамо" не сумели пробиться в плей-офф квалификации Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в матче третьего квалификационного раунда чемпионы Беларуси в Тель-Авиве уступили израильскому "Маккаби" со счетом 0:1. В первом квалификационном раунде чемпионской Лиги брестчане разгромили на своем поле казахстанскую "Астану" из Нур-Султана - 6:3, а затем также дома одолели лучшую команду Боснии и Герцеговины "Сараево" со счетом 2:1. Футболисты "Маккаби" сначала победили на своей арене латвийскую "Ригу" с результатом 2:0, а потом разгромили в гостях литовскую "Судуву" - 3:0.

В борьбе за выход в групповой этап чемпионской Лиги "Маккаби" дважды встретится с австрийским "Зальцбургом". Брестское "Динамо" будет играть в матчах за выход в групповой этап второго по рангу континентального турнира - Лиги Европы.

Также сегодня кипрская "Омония" одолела в Никосии сербскую "Црвену Звезду" из Белграда в серии послематчевых пенальти - 4:2 (основное и дополнительное время - 1:1). Венгерский "Ференцварош" в Будапеште победил хорватское "Динамо" из Загреба - 2:1.

Позже датский "Мидтьюлланн" в Хернинге примет швейцарский "Янг Бойз" из Берна.

Без участия в квалификационных баталиях в групповой стадии Лиги чемпионов выступят 26 клубов: английские "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Челси" (Лондон), "Манчестер Юнайтед", испанские "Реал" (Мадрид), "Барселона", "Атлетико" (Мадрид), "Севилья", итальянские "Ювентус" (Турин), "Интер" (Милан), "Аталанта" (Бергамо), "Лацио" (Рим), немецкие "Бавария" (Мюнхен), "Боруссия" (Дортмунд), "Лейпциг", "Боруссия" (Менхенгладбах), французские "Пари Сен-Жермен", "Марсель", "Ренн", российские "Зенит" (Санкт-Петербург), "Локомотив" (Москва), нидерландский "Аякс" (Амстердам), бельгийский "Брюгге", украинский "Шахтер" (Донецк), португальский "Порту", турецкий "Истанбул".

Единственный представитель Беларуси в Лиге Европы борисовский БАТЭ в матче второго квалификационного раунда 17 сентября сыграет в Софии с болгарским ЦСКА. Победитель этой встречи в третьем круге сыграет с победителем матча Б-36 (Фарерские острова) - ТНС (Уэльс). Ранее из этого турнира выбыли минское "Динамо" и солигорский "Шахтер".-0-