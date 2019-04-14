Футболисты брестского "Динамо" победили БАТЭ в матче 3-го тура

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты брестского "Динамо" победили борисовский БАТЭ со счетом 1:0 в центральном матче 3-го тура и вышли в лидеры чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Судьбу сегодняшнего поединка решил капитан брестчан Павел Нехайчик, который забил победный гол на 47-й минуте игры. Это третья виктория брестского "Динамо" в нынешнем первенстве и первое поражение действующих чемпионов. В двух стартовых турах БАТЭ победил могилевский клуб "Дняпро" - 2:0 и минский "Энергетик-БГУ" - 4:0. Брестчане обыграли "Торпедо-БелАЗ" - 2:1 и "Дняпро" - 3:1.

Также сегодня футболисты "Ислочи" на поле ФК "Минск" сыграют с "Неманом", "Витебск" примет минское "Торпедо", минское "Динамо" у себя дома встретится с "Городеей". Солигорский "Шахтер" 15 апреля на своем поле будет соперничать со "Слуцком".

Результаты остальных игр 3-го тура: "Гомель" - "Энергетик-БГУ" - 3:0, "Дняпро" - "Славия" - 1:2, "Торпедо-БелАЗ" - "Минск" - 1:1.-0-

Фото ФК "Динамо-Брест"