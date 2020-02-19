Футболисты брестского "Динамо" победили "Каспий" на сборе в Турции

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские футбольные клубы провели очередные контрольные матчи на предсезонном сборе в Турции, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Чемпионы Беларуси футболисты брестского "Динамо" с минимальным перевесом одолели казахстанский "Каспий" из Актау - 1:0. Единственный гол в этой встрече на 74-й минуте забил Максим Витус. Заключительный матч брестчане проведут 21 февраля против еще одного казахстанского клуба "Тобола" из Костаная.

Бронзовый призер белорусского первенства солигорский "Шахтер" разошелся миром с грузинским клубом "Дила" из Гори - 0:0. Следующим соперником "горняков" будет туркменский "Шагадам".

Футболисты "Ислочи" уступили казахстанскому "Иртышу" из Павлодара со счетом 1:3. У проигравших гол забил Момо Янсане. На 22 февраля у команды Виталия Жуковского намечен спарринг с чемпионом России "Зенитом" из Санкт-Петербурга.

"Минск" сыграл вничью с представителем российской премьер-лиги московским "Динамо" - 1:1. В составе минчан гол на счету Антона Шрамченко, который открыл счет на 26-й минуте игры. В воскресенье, 23 февраля, футболисты "Минска" завершат сбор двумя спаррингами с украинскими командами "Минай" (Ужгородская область) и "Верес" (Ровно).-0-