Футболисты брестского "Динамо" победили "Минск" в чемпионате Беларуси

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате Беларуси среди команд высшей лиги сегодня завершается программа 27-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом из двух сегодняшних матчей футболисты брестского "Динамо" обыграли "Минск" с результатом 2:1 на поле столичного стадиона "Трактор". Все голы в этой встрече забил форвард брестчан Денис Лаптев: на 6-й минуте он открыл счет, затем отправил мяч в свои ворота, а на 57-й минуте забил победный гол. Для действующих чемпионов страны это шестая виктория подряд в нынешнем первенстве.

Позже в Жодино футболисты местного "Торпедо-БелАЗа" примут гостей из "Слуцка".

Результаты остальных встреч этого тура: БАТЭ (Борисов) - "Витебск" - 3:1, "Динамо" (Минск) - "Белшина" (Бобруйск) - 3:1, "Городея" - "Смолевичи" - 4:0, "Энергетик-БГУ" (Минск) - "Шахтер" (Солигорск) - 1:2, "Неман" (Гродно) - "Славия" (Мозырь) - 1:2, "Рух" (Брест) - "Ислочь" (Минский район) - 1:1.

Турнирное положение: БАТЭ - 53 очка (27 матчей), "Шахтер" - 49 (26), "Неман" - 47 (27), "Динамо" (Брест) - 47 (26), "Динамо" (Минск) - 45 (27), "Торпедо-БелАЗ" - 44 (26), "Ислочь" - 44 (27), "Рух" - 40 (27), "Энергетик-БГУ" - 35 (26), "Витебск" - 34 (27), "Минск" - 34 (27), "Славия" - 31 (25), "Городея" - 27 (27), "Слуцк" - 24 (25), "Белшина" - 20 (25), "Смолевичи" - 14 (27).

В споре лучших бомбардиров лидирует нападающий БАТЭ Максим Скавыш, забивший 17 мячей.-0-