Футболисты брестского "Динамо" разгромили "Неман" и вышли в лидеры чемпионата Беларуси

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестское "Динамо" вновь возглавило турнирную таблицу чемпионата Беларуси, разгромив гродненский "Неман" со счетом 6:1, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Домашний поединок 9-го тура брестчане провели очень уверенно, не позволив гостям рассчитывать на успех. В первом тайме ворота "Немана" поразили Денис Лаптев и Джоэль Фамейе, а после перерыва Алексей Хобленко, Александр Нойок, Дениш Дуарте и Павел Савицкий довели дело до разгрома. Гродненцы сумели ответить только голом Михаила Бабичева.

В других сегодняшних встречах футболисты "Минска" уступили на своем поле "Городее" со счетом 0:3. Дважды отличился Сергей Пушняков, еще один гол в активе Дмитрия Лебедева. ФК "Минск" остается единственной командой, не одержавшей побед в нынешнем чемпионате. В Мозыре местная "Славия" победила столичное "Торпедо" со четом 2:0, благодаря голевому дублю Артема Петренко.

Результаты остальных игр 9-го тура: БАТЭ (Борисов) - "Слуцк" - 3:0, "Дняпро" (Могилев) - "Гомель" - 1:1, "Витебск" - "Энергетик-БГУ" (Минск) - 3:0, "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - "Шахтер" (Солигорск) - 0:1.

Положение в группе лидеров: "Динамо" (Брест) - 23 очка, БАТЭ - 21, "Шахтер" - 21, "Ислочь" - 18, "Торпедо-БелАЗ" - 17, "Динамо" (Минск) - 16. Внизу турнирной таблицы минское "Торпедо", у которого 4 очка, всего на балл больше у "Минска", по 6 очков в активе "Слуцка" и "Энергетика-БГУ".

Матчи 10-го тура пройдут 31 мая - 2 июня.-0-