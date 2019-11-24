Футболисты брестского "Динамо" сегодня могут впервые стать чемпионами Беларуси

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате Беларуси по футболу сегодня за тур до финиша может определиться обладатель золотых медалей. Это произойдет, если лидер первенства брестское "Динамо" в домашнем поединке предпоследнего, 29-го тура победит гостей из "Витебска", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Шанс догнать брестчан имеет только действующий чемпион страны борисовский БАТЭ. Но для этого команде Алексея Баги нужно добиться побед в двух оставшихся встречах, а также, чтобы брестские динамовцы проиграли оба своих матча. Сегодня футболисты БАТЭ примут на поле "Борисов-Арены" минское "Динамо".

В остальных сегодняшних матчах сыграют: "Минск" - "Шахтер" (Солигорск), "Городея" - "Гомель", "Дняпро" (Могилев) - Торпедо-БелАЗ" (Жодино), "Неман" (Гродно) - "Энергетик-БГУ" (Минск), "Славия" (Мозырь) - "Ислочь" (Минский район). Все встречи начнутся в 14.00.

Положение в группе лидеров после 28 туров: "Динамо" (Брест) - 69 очков, БАТЭ - 64, "Шахтер" - 62, "Динамо" (Минск) - 50, "Ислочь" - 46, "Торпедо-БелАЗ" - 45.

Внизу турнирной таблицы, кроме минского "Торпедо", завершившего чемпионат после 1-го круга с шестью очками, "Гомель" - 23 очка, "Дняпро" - 27, "Слуцк" - 28, "Энергетик-БГУ" - 29.-0-