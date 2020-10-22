Футболисты брестского "Динамо" сыграют со "Слуцком" в перенесенном матче чемпионата Беларуси

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты брестского "Динамо" примут сегодня "Слуцк" в перенесенном матче 17-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В последних турах брестчане набрали отличный ход, одержав четыре виктории кряду. На прошлой неделе действующие чемпионы страны разгромили земляков из "Руха" со счетом 5:2, а футболисты "Слуцка" после затяжной серии поражений одолели на выезде "Минск" - 2:1. В поединке первого круга брестские динамовцы выиграли у "Слуцка" на его поле с результатом 1:0.

Вчера футболисты "Минска" в перенесенном матче 21-го тура на своем поле взяли верх над мозырской "Славией" со счетом 2:1.

Турнирное положение: БАТЭ (Борисов) - 50 очков (26 матчей), "Неман" (Гродно) - 47 (26), "Шахтер" (Солигорск) - 46 (25), "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - 44 (26), "Ислочь" (Минский район) - 43 (26), "Динамо" (Минск) - 42 (26), "Динамо" (Брест) - 41 (24), "Рух" (Брест) - 39 (26), "Энергетик-БГУ" (Минск) - 35 (25), "Витебск" - 34 (26), "Минск" - 34 (26), "Славия" (Мозырь) - 28 (24), "Слуцк" - 24 (24), "Городея" - 24 (26), "Белшина" (Бобруйск) - 20 (24), "Смолевичи" - 14 (26).

Встречи очередного, 27-го тура 30-го чемпионата Беларуси пройдут 24-26 октября.-0-