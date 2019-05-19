Футболисты брестского "Динамо" вернулись на первое место в чемпионате Беларуси

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты брестского "Динамо" вновь возглавили турнирную таблицу чемпионата Беларуси, победив в гостях минское "Торпедо" со счетом 1:0, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Долгое время ни одной из команд не удавалось добиться успеха, и только на 70-й минуте форвард брестчан Денис Лаптев сумел открыть счет, завершив быструю атаку своей команды. После этого динамовцы могли увеличить свое преимущество, не реализовали голевые моменты, и результат не изменился.

Два матча этого тура завершились с крупным счетом 3:0 - солигорский "Шахтер" у себя дома разгромил минских динамовцев, а "Ислочь" была сильнее "Витебска".

Результаты других встреч: "Гомель" - "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - 2:3, "Неман" (Гродно) - БАТЭ (Борисов) - 0:1, "Энергетик-БГУ" (Минск) - "Минск" - 3:3, "Городея" - "Славия" (Мозырь) - 1:0.

В заключительном поединке 8-го тура "Слуцк" принимает у себя дома могилевский "Дняпро".

Положение в лидирующей группе: "Динамо" (Брест) - 20 очков, "Шахтер" - 18, БАТЭ - 18, "Ислочь" - 18, "Торпедо-БелАЗ" - 17.-0-