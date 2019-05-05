Футболисты брестского "Динамо" вышли в лидеры чемпионата Беларуси

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты брестского "Динамо" вышли на первое место в чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На 2-й минуте гостевой игры 6-го тура с "Минском" брестчане получили право на пенальти, но удар Артема Милевского отразил опытный голкипер Сергей Веремко. Через 10 минут минчане вышли вперед после гола Артема Васильева, но удержать победу не смогли. Во втором тайме гости сыграли гораздо сильнее и на 74-й минуте Павел Савицкий с пенальти сравнял результат, а еще через 2 минуты Джоэль Фамейе забил победный мяч - 2:1 в брестчан.

Минские динамовцы потерпели второе поражение подряд, уступив 1:2 на выезде "Слуцку", для которого это первая виктория в нынешнем первенстве.

Результаты других игр: "Энергетик-БГУ" (Минск) - "Славия" (Мозырь) - 1:2, "Торпедо" (Минск) - "Дняпро" (Могилев) - 0:1, "Неман" (Гродно) - "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - 0:0.

Заключительные поединки 6-го тура состоятся в понедельник, 6 мая. Солигорский "Шахтер" примет на своем поле гостей из "Ислочи", борисовский БАТЭ сыграет в гостях у "Городеи", футболисты "Гомеля" у себя дома встретятся с "Витебском".

Положение в группе лидеров: "Динамо" (Брест) - 14 очков (6 матчей), БАТЭ - 12 (5), "Ислочь" - 12 (5), "Шахтер" - 12 (5).-0-