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15 февраля 2020, 18:00

Футболисты брестского "Руха" обыграли "Вентспилс" в контрольном матче

Фото ФК "Рух"
Фото ФК "Рух"

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские футбольные клубы провели сегодня очередные контрольные матчи на предсезонных сборах, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В турецком Белеке новобранец высшей лиги брестский "Рух" со счетом 1:0 победил бронзового призера латвийского чемпионата "Вентспилс".

Гродненский "Неман" обыграл в своем манеже вице-чемпиона Литвы вильнюсский "Жальгирис", который тренирует экс-наставник борисовского БАТЭ Алексей Бага, - 2:0. Неделю назад в литовской столице "Жальгирис" выиграл с таким же результатом.

В Бобруйске местная "Белшина" разошлась миром с гостями из "Слуцка" - 1:1.

В Пинске "Смолевичи" уступили представителю первой лиги национального первенства "Волне" со счетом 0:1, пропустив мяч на последней минуте игры.

В Минске футболисты "Энергетика-БГУ" сыграли вничью с НФК - 3:3.

Вчера чемпионы страны футболисты брестского "Динамо" сыграли вничью с львовскими "Карпатами" - 2:2. После первого тайма брестчане уступали 0:2, но затем сумели сравнять результат после ударов Элиса Бакая и Павла Савицкого. Свой следующий спарринг брестские динамовцы проведут 18 февраля с казахстанским клубом "Каспий" из Актау.-0-

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