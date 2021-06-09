Футболисты Чехии обыграли албанцев в контрольном матче

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соперники белорусов по квалификации чемпионата мира футболисты Чехии победили албанцев в заключительном спарринге перед чемпионатом Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первой половине встречи в Праге Патрик Шик вывел хозяев вперед, а затем Сокол Чикаллеши сравнял счет. После перерыва Лукаш Масопуст и Ондржей Челюстка забили еще два гола в ворота гостей - 3:1.

В Познани сборная Польши сыграла вничью с исландцами - 2:2. Футболисты Венгрии в Будапеште разошлись миром с ирландцами - 0:0. В Мадриде сборная Испании разгромила литовцев со счетом 4:0. Чемпионы мира футболисты Франции уверенно переиграли в Париже болгарскую команду с результатом 3:0.

Сегодня действующий чемпион Европы сборная Португалии встретится с латвийской командой. Это будет последний спарринг перед стартом континентального первенства.

Чемпионат Европы по футболу стартует 11 июня на римском "Стадио Олимпико" встречей сборных Италии и Турции. Решающий поединок 16-го по счету первенства Старого Света состоится 11 июля на лондонском стадионе "Уэмбли". На прошлом континентальном чемпионате, проходившем в 2016 году во Франции, золото впервые завоевала сборная Португалии, одолевшая в финале футболистов Франции со счетом 1:0 (в дополнительное время). По три раза чемпионами Европы становились сборные Германии и Испании, два титула у Франции, по одному - у сборных СССР, Италии, Нидерландов, Чехословакии, Дании и Греции.-0-