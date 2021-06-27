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27 июня 2021, 21:08

Футболисты Чехии пробились в четвертьфинал Евро-2020

Фото EPA-EFE
Фото EPA-EFE

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Чехии вышла в четвертьфинальную стадию футбольного чемпионата Европы, победив команду Нидерландов - 2:0, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Матч 1/8 финала в Будапеште проходил с небольшим преимуществом "оранжевых", но их атаки не ставили в тупик оборону соперников. Чехи действовали очень аккуратно и частенько проводили острые контратаки. На 55-й минуте игры футболисты Нидерландов остались в меньшинстве после удаления Маттейса де Лигта и чешская дружина с успехом воспользовалась численным превосходством. На 68-й минуте Томаш Холеш открыл счет, а еще через 12 минут Патрик Шик снял все вопросы о победителе. В поединке за выход в полуфинал сборная Чехии 3 июля в Баку встретится с командой Дании. Датчане вышли в четвертьфинал, разгромив футболистов Уэльса с результатом 4:0.

В 22.00 в Севилье действующие чемпионы Европы футболисты Португалии встретятся с бронзовым призером чемпионата мира сборной Бельгии.

Вчера в стартовом поединке 1/8 финала сборная Дании победила в Амстердаме футболистов Уэльса со счетом 4:0. Голевой дубль в этой встрече оформил Каспер Дольберг, отличившийся на 27-й и 48-й минутах игры, а в конце матча Йоаким Мехле и Мартин Брейтуэйт довели дело до разгрома.

В Лондоне сборная Италии в Лондоне одолела австрийцев в дополнительное время - 2:1. В основное время соперники не смогли поразить ворота друг друга, а в овертайме Федерико Кьеза и Маттео Пессина забили два мяча, на что Саша Каладжич ответил своим голом.

Расклад остальных матчей 1/8 финала:

28 июня

Хорватия - Испания (Копенгаген), Франция - Швейцария (Бухарест).

29 июня

Англия - Германия (Лондон), Швеция - Украина (Глазго).

Бомбардирскую гонку Евро-2020 возглавляет лидер португальской сборной Криштиану Роналду, забивший на групповом этапе 5 мячей.

Четвертьфинальные встречи состоятся 2 и 3 июля, полуфиналы пройдут 6 и 7 июля, финальный поединок за золото 16-го первенства Старого Света состоится 11 июля на лондонском стадионе "Уэмбли".

На прошлом континентальном чемпионате, проходившем в 2016 году во Франции, золотые медали впервые завоевала сборная Португалии, одолевшая в финале футболистов Франции со счетом 1:0 (в дополнительное время).-0-

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