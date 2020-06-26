Футболисты "Челси" помогли "Ливерпулю" в 19-й раз стать чемпионом Англии

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Ливерпуля" стали чемпионами Англии за семь туров до финиша турнира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В матче 31-го тура подопечные Юргена Клоппа разгромили лондонский "Кристал Пэлас" (4:0), и благодаря победе лондонского "Челси" над их единственным конкурентом "Манчестер Сити" (2:1) "Ливерпуль" стал недосягаем. Для него это 19-й чемпионский титул и первый с 1990 года, больше только у футболистов "Манчестер Юнайтед", которые являются 20-кратными чемпионами Англии. После 31 тура в активе новоиспеченного чемпиона 86 очков, "Манчестер Сити" отстает на 23 балла, третьим идет "Лестер" - 55 очков, у "Челси" на один балл меньше.

Из ведущих европейских чемпионатов ранее победитель определился в Германии - свой 30-й титул завоевала мюнхенская "Бавария". Заключительный, 34-й тур команды бундеслиги проведут 27 июня. У "Баварии" сейчас 79 очков, у серебряного призера дортмундской "Боруссии" на 10 меньше, за третье место ведут борьбу "Лейпциг" (63 очка), менхенгладбахская "Боруссия" (62) и леверкузенский "Байер" (60).

В других топ-чемпионатах Старого Света обладатели золотых медалей еще не известны. В Испании после 31-го тура лидируют два гранда - "Барселона" и мадридский "Реал", набравшие по 68 очков, у мадридского "Атлетико" 55 очков, у "Севильи" - 53.

Лидер чемпионата Италии туринский "Ювентус" сегодня в домашнем поединке 28-го тура примет гостей из "Лечче". Сейчас в активе "Ювентуса" 66 очков, идущий вторым римский "Лацио" имеет 62 очка, третье место занимает миланский "Интер", у которого 58 баллов, замыкает квартет сильнейших "Аталанта" из Бергамо, набравшая 54 очка.

Чемпионат Франции был завершен досрочно, его победителем был объявлен "Пари Сен-Жермен", вторым стал "Марсель", третье место у футболистов "Ренна".-0-