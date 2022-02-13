Футболисты "Челси" впервые выиграли клубный чемпионат мира

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты английского "Челси" впервые стали победителями клубного чемпионата мира, который проходил в столице ОАЭ Абу-Даби, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В финальном матче победители европейской Лиги чемпионов в дополнительное время взяли верх над обладателем Кубка Либертадорес бразильским "Палмейрасом" из Сан-Паулу - 2:1. На 55-й минуте встречи бельгийский форвард лондонского клуба Ромелу Лукаку открыл счет, через 10 минут Рафаэль Вейга с пенальти восстановил равновесие, а за 3 минуты до финиша овертайма молодой немецкий полузащитник Кай Хаверц, реализовав пенальти, принес победу "Челси".

В поединке за третье место египетский "Аль-Ахли" из Каира разгромил "Аль-Хиляль" из столицы Саудовской Аравии Эр-Рияда с сухим счетом 4:0.

В полуфинале "Палмейрас" выиграл у "Аль-Ахли" со счетом 2:0, а футболисты "Челси" с трудом одолели "Аль-Хиляль" - 1:0. В игре за 5-е итоговое место мексиканский "Монтеррей" со счетом 3:1 победил хозяев турнира футболистов "Аль-Джазиры".

В финальном матче прошлого клубного первенства планеты мюнхенская "Бавария" обыграла мексиканский "Тигрес" из Монтеррея с результатом 1:0. В игре за третье место "Аль-Ахли" одолел в серии послематчевых пенальти "Палмейрас" из Сан-Паулу - 3:2 (основное время - 0:0). Чаще других клубный чемпионат планеты выигрывал испанский "Реал" из Мадрида, у которого четыре трофея. На один меньше у еще одного испанского гранда - "Барселоны".-0-