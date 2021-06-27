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27 июня 2021, 09:06

Футболисты Дании и Италии вышли в четвертьфинал Евро-2020

Фото из архива
Фото из архива

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборные Дании и Италии вышли в четвертьфинальную стадию футбольного чемпионата Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В стартовом поединке 1/8 финала датчане победили в Амстердаме футболистов Уэльса со счетом 4:0. Голевой дубль в этой встрече оформил Каспер Дольберг, отличившийся на 27-й и 48-й минутах игры, а в конце матча Йоаким Мехле и Мартин Брейтуэйт довели дело до разгрома.

Во втором матче 1/8 финала сборная Италии в Лондоне одолела австрийцев в дополнительное время - 2:1. В основное время соперники не смогли поразить ворота друг друга, а в овертайме Федерико Кьеза и Маттео Пессина забили два мяча, на что Саша Каладжич ответил своим голом.

Расклад остальных матчей 1/8 финала:

27 июня

Нидерланды - Чехия (Будапешт), Бельгия - Португалия (Севилья);

28 июня

Хорватия - Испания (Копенгаген), Франция - Швейцария (Бухарест);

29 июня

Англия - Германия (Лондон), Швеция - Украина (Глазго).

Бомбардирскую гонку Евро-2020 возглавляет лидер португальской сборной Криштиану Роналду, забивший на групповом этапе 5 мячей.

Четвертьфинальные встречи состоятся 2 и 3 июля, полуфиналы пройдут 6 и 7 июля, финальный поединок за золото 16-го первенства Старого Света состоится 11 июля на лондонском стадионе "Уэмбли".

На прошлом континентальном чемпионате, проходившем в 2016 году во Франции, золотые медали впервые завоевала сборная Португалии, одолевшая в финале футболистов Франции со счетом 1:0 (в дополнительное время).-0-

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