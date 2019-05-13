Футболисты "Динамо-Брест" лидируют в чемпионате Беларуси

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты брестского "Динамо", победив "Городею" со счетом 4:0, вышли в лидеры чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В седьмом туре чемпионата Беларуси на домашней арене первый гол в матче забил игрок брестчан Александр Нойок. Поддержал товарища по команде Павел Нехайчик, оформив дубль в поединке. Точку в противостоянии поставил Денис Лаптев на 93-й минуте, отправив мяч в ворота гостей.

Основной конкурент динамовцев солигорский "Шахтер" уступил в гостях "Витебску" - 0:1. Минское "Динамо" в домашнем матче одержало победу над "Гомелем" - 3:1. Действующий чемпион страны борисовский БАТЭ оказался сильнее "Торпедо" (Минск) - 1:0. "Торпедо-БелАЗ" обыграл "Слуцк" - 1:0.

Турнирное положение после 7 туров в группе лидеров: "Динамо-Брест" (17 очков), на второй позиции разместился БАТЭ (15), третье место занимает "Шахтер" (15), четвертую строку рейтинга - "Ислочь" (15), пятая позиция досталась "Торпедо-БелАЗ" (14).

Ближайшие матчи 8-го тура пройдут 17 мая. "Энергетик-БГУ" (Минск) выявит сильнейшего с "Минском", гродненский "Неман" попробует одолеть борисовский БАТЭ. 18 мая сыграют "Гомель" против "Торпедо-БелАЗ" (Жодино), "Шахтер" против "Динамо-Минск", "Ислочь" против "Витебска". Завершится 8-й тур 19 мая встречами "Городея" - "Славия" (Мозырь), "Торпедо" - "Динамо-Брест", "Слуцк" - "Дняпро" (Могилев).-0-