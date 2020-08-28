Футболисты дзержинского "Арсенала" первыми вышли в 1/8 финала Кубка Беларуси

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В розыгрыше Кубка Беларуси сегодня проходят стартовые встречи 1/16 финала. На этой стадии представители первой и второй лиг принимают команды элитного дивизиона, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первым участником 1/8 финала кубкового розыгрыша стали футболисты дзержинского "Арсенала" из первой лиги, разгромившие в дополнительное время гостей из "Смолевичей" - 4:1. В первом тайме соперники обменялись голами - на 12-й минуте Дмитрий Щегрикович вывел гостей вперед, а за три минуты до перерыва Никита Пацко сравнял счет. Во второй половине игры забитых мячей не было, зато в овертайме представители "Арсенала" еще трижды поразили ворота соперников.

Фото ФК "Арсенал" (Дзержинск)

Также сегодня "Орша" на своем стадионе принимает столичный "Энергетик-БГУ", а в Могилеве футболисты местного "Днепра" встретятся с гостями из "Ислочи".

Еще 10 матчей пройдут в ближайшие выходные дни. Действующие обладатели Кубка страны футболисты борисовского БАТЭ 29 августа сыграют в гостях с одним из аутсайдеров первой лиги национального первенства микашевичским "Гранитом". Финалист прошлого кубкового розыгрыша брестское "Динамо" 30 августа встретится в Житковичах с представителем второй лиги местным "Мелиоратором".

Также в эти выходные сыграют:

29 августа

"Волна" (Пинск) - "Славия" (Мозырь), "Барановичи" - "Витебск",

"Локомотив" (Гомель) - "Слуцк",

"Химик" (Светлогорск) - "Рух" (Брест), "Нафтан" (Новополоцк) - "Городея";

30 августа

"Гомель" - "Шахтер" (Солигорск), "Спутник" (Речица) - "Белшина" (Бобруйск),

"Ошмяны-БГУФК" - "Торпедо-БелАЗ" (Жодино).

Еще два поединка за выход в 1/8 финала кубкового розыгрыша состоятся на следующей неделе: 1 сентября в столичном кубковом дерби "Крумкачы" примут минское "Динамо", 5 сентября "Островец" сыграет на своем поле с "Минском". Дата матча "Слоним-2017" - "Неман" (Гродно) определится позже.-0-