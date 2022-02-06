Футболисты египетского "Аль-Ахли" вышли в полуфинал клубного чемпионата мира

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты египетского клуба "Аль-Ахли" из Каира вышли в полуфинал клубного чемпионата мира, который проходит в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом четвертьфинальном матче победитель африканской Лиги чемпионов взял верх над мексиканским "Монтерреем" с минимальным перевесом в счете - 1:0. В поединке за выход в финал 8 февраля будет соперничать с обладателем Кубка Либертадорес бразильским "Палмейрасом" из Сан-Паулу.

Чемпион ОАЭ "Аль-Джазира" в 1/8 финала разгромил в Абу-Даби лучшую команду Океании "Пираэ" из Французской Полинезии с результатом 4:1. Сегодня в четвертьфинале соперником хозяев турнира будет победитель азиатской Лиги чемпионов "Аль-Хиляль" из столицы Саудовской Аравии Эр-Рияда. Победитель этого противостояния 9 февраля сыграет в полуфинале с триумфатором европейской Лиги чемпионов английским "Челси" из Лондона.

В финальном поединке прошлого клубного первенства планеты мюнхенская "Бавария" обыграла мексиканский "Тигрес" из Монтеррея с результатом 1:0. В игре за третье место "Аль-Ахли" одолел в серии послематчевых пенальти "Палмейрас" из Сан-Паулу - 3:2 (основное время - 0:0). Чаще других клубный чемпионат планеты выигрывал испанский "Реал" из Мадрида, у которого четыре трофея. На один меньше у еще одного испанского гранда "Барселоны".-0-