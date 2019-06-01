Футболисты "Энергетика-БГУ" и "Городеи" сыграли вничью в чемпионате Беларуси

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты минского "Энергетика-БГУ" и "Городеи" сыграли вничью 0:0 в матче 10-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Соперники приложили немало усилий, чтобы отличиться, но так и не сумели забить ни одного гола.

Позже футболисты "Витебска" у себя дома сыграют с минским "Динамо", а "Гомель" на своем поле будет соперничать с борисовским БАТЭ.

Результаты встреч, состоявшихся 31 мая: "Ислочь" (Минский район) - "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - 1:0, "Шахтер" (Солигорск) - "Дняпро" (Могилев) - 3:1.

Лидер турнира брестское "Динамо" 2 июня будет играть в гостях у "Слуцка". В этот же день в столичном дерби "Торпедо" встретится с "Минском", а в Гродно местный "Неман" примет мозырскую "Славию".

Положение в группе лидеров: "Шахтер" - 24 очка (10 матчей), "Динамо" (Брест) - 23 (9), БАТЭ - 21 (9), "Ислочь" - 21 (10), "Торпедо-БелАЗ" - 17 (10), "Динамо" (Минск) - 16 (9). Внизу турнирной таблицы минское "Торпедо", у которого всего 4 очка, на балл больше у "Минска", 6 очков в активе "Слуцка".-0-