Футболисты "Энергетика-БГУ" победили "Слуцк" в матче чемпионата Беларуси

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате Беларуси среди команд высшей лиги сегодня проходят матчи 8-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом из них лидеры первенства футболисты "Слуцка" принимали на своем поле гостей из минского "Энергетика-БГУ" и уступили со счетом 1:2. На старте игры минчане полностью владели инициативой и дважды вынудили соперников нарушить правила в своей штрафной площади, заработав два пенальти, которые реализовал узбекский форвард Джасурбек Яхшибоев. Пропустив два мяча, подопечные Виталия Павлова заиграли гораздо увереннее, и незадолго до перерыва Мухаммед Бала сократил разрыв в счете до минимума. Во второй половине встречи хозяева много атаковали, но так и сумели спасти матч. Что касается минчан, то они также имели возможности добиться успеха, но не реализовали их. Минские "студенты" поднялись на второе место в турнирной таблице, а Джасурбек Яхшибоев вышел в лидеры бомбардирской гонки, забив 6 мячей.

В другом сегодняшнем поединке "Городея" играет у себя дома с "Минском". В предыдущем туре городейцы в Бресте разошлись миром с местным "Рухом" (1:1), а минчане на своем поле потерпели крупное поражение от жодинского "Торпедо-БелАЗа" (2:5).

Еще два матча состоятся 9 мая: "Славия" (Мозырь) - "Торпедо-БелАЗ", "Неман" (Гродно) - "Рух". Заключительные встречи 8-го тура пройдут 10 мая: "Ислочь" (Минский район) - "Белшина" (Бобруйск), "Витебск" - "Шахтер" (Солигорск), "Смолевичи" - БАТЭ (Борисов), "Динамо" (Брест) - "Динамо" (Минск).

Турнирное положение после семи туров: "Слуцк" - 16 очков, "Энергетик-БГУ" - 15, "Торпедо-БелАЗ" - 14, БАТЭ - 13, "Ислочь" - 12, "Шахтер" - 11, "Славия", "Витебск", "Городея", "Динамо" (Брест) - по 10, "Динамо" (Минск), "Минск", "Рух" - по 9, "Неман" - 8, "Смолевичи" - 3, "Белшина" - 2.-0-