Футболисты "Энергетика-БГУ" с ничьей дебютировали в чемпионате Беларуси

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты минского "Энергетика-БГУ" сыграли вничью в дебютном матче высшей лиги чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Свой первый поединок в элитном дивизионе минчане проводили в гостях у "Слуцка" и сумели отстоять свои ворота в неприкосновенности - 0:0.

Все главные фавориты 29-го национального первенства стартовали с домашних побед. Действующий чемпион борисовский БАТЭ переиграл могилевский "Дняпро" - 2:0, серебряный призер прошлого первенства солигорский "Шахтер" одолел минское "Торпедо" - 1:0, обладатели бронзы футболисты столичного "Динамо" с таким же результатом взяли верх над мозырской "Славией".

Результаты остальных встреч первого тура: "Минск" - "Витебск" - 0:0, "Гомель" - "Неман" (Гродно) - 2:3, "Ислочь" (Минский район) - "Городея" - 2:0, "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - "Динамо" (Брест) - 1:2.

В следующем туре встречаются:

5 апреля

"Минск" - "Динамо (Минск), "Городея" - "Витебск".

6 апреля

"Энергетик-БГУ" - БАТЭ, "Слуцк" - "Гомель", "Неман" - "Шахтер", "Торпедо" (Минск) - "Ислочь".

7 апреля

"Славия" - "Торпедо-БелАЗ", "Динамо" (Брест) - "Дняпро".-0-