Футболисты "Энергетика-БГУ" с ничьей дебютировали в чемпионате Беларуси

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты минского "Энергетика-БГУ" сыграли вничью в дебютном матче высшей лиги чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Свой первый поединок в элитном дивизионе минчане проводили в гостях у "Слуцка" и сумели отстоять свои ворота в неприкосновенности - 0:0.
Все главные фавориты 29-го национального первенства стартовали с домашних побед. Действующий чемпион борисовский БАТЭ переиграл могилевский "Дняпро" - 2:0, серебряный призер прошлого первенства солигорский "Шахтер" одолел минское "Торпедо" - 1:0, обладатели бронзы футболисты столичного "Динамо" с таким же результатом взяли верх над мозырской "Славией".
Результаты остальных встреч первого тура: "Минск" - "Витебск" - 0:0, "Гомель" - "Неман" (Гродно) - 2:3, "Ислочь" (Минский район) - "Городея" - 2:0, "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - "Динамо" (Брест) - 1:2.
В следующем туре встречаются:
5 апреля
"Минск" - "Динамо (Минск), "Городея" - "Витебск".
6 апреля
"Энергетик-БГУ" - БАТЭ, "Слуцк" - "Гомель", "Неман" - "Шахтер", "Торпедо" (Минск) - "Ислочь".
7 апреля
"Славия" - "Торпедо-БелАЗ", "Динамо" (Брест) - "Дняпро".-0-
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