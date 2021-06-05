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05 июня 2021, 11:01

Футболисты Эстонии обыграли финнов в товарищеском матче

Фото из архива
Фото из архива

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соперник белорусских футболистов по квалификации чемпионата мира сборная Эстонии одержала вторую победу подряд в товарищеских матчах, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В Хельсинки эстонцы обыграли команду Финляндии со счетом 1:0. Победный гол забил Рауно Саппинен, реализовавший пенальти на исходе часа игрового времени. В начале этой недели эстонцы с таким же результатом победили в Вильнюсе литовскую сборную. Еще один оппонент белорусов по отборочному турниру мирового первенства команда Уэльса сегодня в Кардиффе примет албанцев. Сборная Чехии, с которой белорусские футболисты проведут свой следующий поединок квалификации ЧМ, крупно проиграла в Болонье итальянцам - 0:4.

С таким же счетом сборная Северной Македонии победила в Скопье казахстанских футболистов. В Мадриде действующий чемпион Европы команда Португалии сыграла вничью с испанцами - 0:0. В Будапеште венгры выиграли у киприотов - 1:0. Словенцы в Копере разгромили футболистов Гибралтара со счетом 6:0.

Сегодня свой последний спарринг перед началом континентального первенства проведет сборная России. На поле московского стадиона "Динамо" команда Станислава Черчесова сыграет с болгарами. Эту встречу будет судить бригада белорусских арбитров во главе с Алексеем Кульбаковым.

Чемпионат Европы по футболу стартует 11 июня на римском "Стадио Олимпико" встречей сборных Италии и Турции. Решающий поединок 16-го по счету первенства Старого Света состоится 11 июля на лондонском стадионе "Уэмбли". На прошлом континентальном чемпионате, проходившем в 2016 году во Франции, золото впервые завоевала сборная Португалии, одолевшая в финале футболистов Франции со счетом 1:0 (в дополнительное время). По три раза чемпионами Европы становились сборные Германии и Испании, два титула у Франции, по одному у сборных Советского Союза, Италии, Нидерландов, Чехословакии, Дании и Греции.-0-

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