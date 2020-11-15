Футболисты Франции победили команду Португалии в матче Лиги наций

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В розыгрыше второго сезона Лиги наций УЕФА состоялись первые встречи предпоследнего тура группового этапа, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В 3-й группе элитного дивизиона - лиге А чемпионы Европы, победители первого сезона Лиги наций, футболисты сборной Португалии в Лиссабоне, уступили действующему чемпиону планеты команде Франции со счетом 0:1. В первой половине игры оба соперника имели возможности забить гол, но мяч в ворота так и не попал. Через десять минут после перерыва отличился полузащитник французов Нголо Канте и его гол оказался победным. В другом матче этого квартета сборная Швеции в Стокгольме одержала викторию над Хорватией - 2:1. Турнирное положение после пяти игровых дней: Франция - 13 очков, Португалия - 10, Хорватия - 3, Швеция - 3.

В 4-й группе футболисты Германии в Лейпциге переиграли команду Украины с результатом 3:1. Украинцы открыли счет на 12-й минуте игры после точного удара Романа Яремчука, но еще до перерыва Лерой Сане и Тимо Вернер дважды поразили ворота опытного голкипера гостей Андрея Пятова. Во втором тайме Тимо Вернер забил свой второй мяч, установив окончательный результат этой встречи. Сборная Швейцарии в Базеле сыграла вничью с футболистами Испании - 1:1. Турнирное положение: Германия - 9, Испания - 8, Украина - 6, Швейцария - 3.

Сегодня в 1-й группе лиги А футболисты сборной Италии сыграют на своем поле с поляками, а команда Нидерландов в Амстердаме примет сборную Боснии и Герцеговины. Положение команд после четырех туров: Польша - 7, Италия - 6, Нидерланды - 5, Босния и Герцеговина - 2.

Лидер 2-й группы сборная Бельгии встретится в Брюсселе с англичанами. В Копенгагене датчане будут соперничать с аутсайдерами исландцами. Положение команд: Бельгия - 9, Дания - 7, Англия - 7, Исландия - 0.

В 3-й группе лиги В футболисты сборной России сыграют в Стамбуле с командой Турции. В Будапеште футболисты Венгрии примут гостей из Сербии. Положение команд: Россия - 8, Венгрия - 7, Турция - 3, Сербия - 2.-0-