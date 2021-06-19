Футболисты Германии одержали волевую победу над португальцами на ЧЕ

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты Германии одержали волевую викторию над португальцами со счетом 4:2 в матче чемпионата Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

После поражения от французов немцам сегодня в Мюнхене нужна была только победа и они сразу пошли вперед большими силами. Однако быстро выйти вперед они не смогли, более того, на 15-й минуте действующие чемпионы Старого Света провели молниеносную контратаку, которую точным ударом завершил их лидер Криштиану Роналду. Эта неудача не смутила немецких футболистов и вскоре они не только сравняли результат, но и вышли вперед, причем оба гола португальцы забили в свои ворота. На 35-й минуте это сделал Рубен Диаш, а через пять минут - Рафаэль Геррейро. Во второй половине игры португальцы бросились обыгрываться, но прозевали стремительный контрвыпад и на 51-й минуте немецкий полузащитник Кай Хаверц забил третий мяч. Еще через 9 минут Робин Госенс в четвертый раз поразил ворота Руя Патрисиу, а потом Диогу Жота отыграл один мяч. В другом поединке группы F сборная Венгрии в Будапеште сумела сыграть вничью с чемпионами мира французами - 1:1. В первом туре португальцы разгромили венгров - 3:0, а французы победили немцев - 1:0. Положение команд после двух игровых дней: Франция - 4 очка, Германия - 3, Португалия - 3, Венгрия - 1.

Также сегодня матч 2-го тура пройдет в группе Е - в Севилье сборная Испании примет футболистов Польши. Вчера шведы победили словаков со счетом 1:0. В стартовом туре испанцы разошлись миром со шведами - 0:0, а словаки были сильнее поляков - 2:1.

После двух туров положение команд в остальных квартетах таково:

А - Италия - 6 очков, Уэльс - 4, Швейцария - 1, Турция - 0.

В - Бельгия - 6, Россия - 3, Финляндия - 3, Дания - 0.

С - Нидерланды - 6, Украина - 3, Австрия - 3, Северная Македония - 0.

D - Чехия - 4, Англия - 4, Хорватия - 1, Шотландия - 1.

Сборные Италии, Бельгии и Нидерландов уже обеспечили себе выход в 1/8 финала.

Матчи группового этапа завершатся 23 июня, после чего в 1/8 финала выйдут по две лучшие команды из каждого квартета, а также четыре лучшие команды, которые финишируют третьими.

Решающий поединок 16-го первенства Старого Света состоится 11 июля на лондонском стадионе "Уэмбли".

На прошлом континентальном чемпионате, проходившем в 2016 году во Франции, золото впервые завоевала сборная Португалии, одолевшая в финале футболистов Франции со счетом 1:0 (в дополнительное время).-0-