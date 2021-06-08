Футболисты Германии разгромили команду Латвии в товарищеском матче

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты сборной Германии разгромили команду Латвии со счетом 7:1 в заключительном спарринге перед стартом на чемпионате Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Встреча в Дюссельдорфе прошла с подавляющим преимуществом хозяев, которые уже в первом тайме забили 5 мячей в ворота Робертса Озолса. После перерыва немцы сбавили обороты, но отличились еще дважды, на что гости смогли ответить лишь одним голом.

В Харькове украинские футболисты уверенно переиграли киприотов, забив по два мяча в каждом тайме - 4:0. Голевой дубль в этой встрече оформил Андрей Ярмоленко.

Сегодня участники европейского первенства также проведут последние предстартовые прикидки. В Познани сборная Польши примет исландцев, футболисты Венгрии сыграют в Будапеште с ирландцами, в Праге команда Чехии встретится с албанцами, в Мадриде сборная Испании будет соперничать с литовцами, а чемпионы мира футболисты Франции примут в Париже болгарскую команду. Завтра действующий чемпион Европы сборная Португалии встретится с латвийской командой. Этот поединок станет последним перед началом континентального первенства.

Чемпионат Европы по футболу стартует 11 июня на римском "Стадио Олимпико" встречей сборных Италии и Турции. Решающий поединок 16-го по счету первенства Старого Света состоится 11 июля на лондонском стадионе "Уэмбли". На прошлом континентальном чемпионате, проходившем в 2016 году во Франции, золото впервые завоевала сборная Португалии, одолевшая в финале футболистов Франции со счетом 1:0 (в дополнительное время). По три раза чемпионами Европы становились сборные Германии и Испании, два титула у Франции, по одному у сборных Советского Союза, Италии, Нидерландов, Чехословакии, Дании и Греции.-0-