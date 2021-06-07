Футболисты Германии выиграли золото молодежного чемпионата Европы

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты Германии стали победителями молодежного чемпионата Европы (U-21), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В финальном поединке 23-го молодежного Евро, который состоялся в словенской Любляне, немцы победили команду Португалии со счетом 1:0. В первой половине встречи забитых мячей не было, а вскоре после перерыва Лукас Нмеча поразил ворота португальцев. Для Германии это третий чемпионский титул на молодежных футбольных Евро, до этого они становились лучшими в 2009-м и 2017 годах. Лучшим игроком нынешнего турнира признан полузащитник португальской сборной Фабиу Виейра. Лукас Нмеча стал лидером среди бомбардиров, забив в финальном стадии 4 гола.

На прошлом континентальном молодежном первенстве, проходившем в 2019 году в Италии, чемпионский титул в пятый раз завоевали футболисты Испании, победившие в финале команду Германии с результатом 2:1. Больше всех молодежное континентальное первенство выигрывали итальянские и испанские футболисты, у которых по пять титулов. По три золота у Германии и СССР, по два - у Англии и Нидерландов.

Финальный этап следующего турнира лучших молодежных сборных Старого Света пройдет в начале лета 2023 года на футбольных аренах Грузии и Румынии.-0-